"Nos va a tocar comer más verduras, menos carne": Advierten inflación de 8%

"Pensaba preparar para la comida bisteces empanizados, pero cuando llegué a la carnicería resultó que el kilogramo está en 200 pesos, pero me cayó como balde de agua fría cuando el carnicero me dijo que va a llegar a $220, si no es que más. Todo está bien caro", dijo la señora Sonia.

"El precio de la carne está muy caro, antes el pollo era la opción pero ahora también está por arriba del precio que siempre se compraba, antes compraba el kilo de pechuga a $75 y ahora hasta en $115 lo he comprado. Nos va a tocar comer más verduras, arroz o lentejas, y menos carne", comentó la señora Lilia.

"Todo ha subido mucho de precio, que si por el conflicto de Rusia con Ucrania, que si la covid, o el gobierno, pero no hay dinero que alcance, esa es la triste realidad", dijo el señor Raúl.

Advierten alza de inflación

Las presiones en los precios de las materias primas derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania mantendrán el encarecimiento de precios, con lo que en el caso de México es factible rangos de inflación cercanos al 8%, advirtió CIBanco.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base comentó a La Silla Rota: "No se ve que se arreglen las cadenas de suministro, al contrario, la situación podría agravar, y con esos incrementos en precios de commodities no se vislumbra que la inflación vaya a disminuir, por el contrario, si se ve posible que la inflación pueda alcanzar 8%-8.5% este año".

"Los altos niveles de inflación seguirán en aumento y al cierre del año el indicador se situará en un nivel de 8%. Será hasta enero de 2023 cuando la tasa se ubique por debajo de 4%", dijo.

Ante este escenario, CIBanco alertó que se puede comenzar a dar un efecto negativo en las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, algo en lo que influirá en gran medida las acciones en materia de política monetaria del Banco de México.

¿Qué dicen los números?

Actualmente, el pronóstico de inflación en México entre especialistas es de 4.78% al cierre de 2022; sin embargo, se ha comenzado a ajustar al alza debido a las presiones inflacionarias en materias primas.

CIBanco resaltó que previo al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se hablaba de que la inflación en términos anuales estaba próxima a alcanzar niveles máximos en la mayoría de las economías del mundo, y que podría empezar a darse una convergencia hacia los distintos objetivos de precios que tienen establecidos las autoridades monetarias de cada país.

"Aunque es factible, esta premisa de convergencia será complicada de cumplirse, sobre todo en 2022. Dependerá en gran medida de la duración de la guerra y cómo concluya. Una conclusión del conflicto en el muy corto plazo, se traducirá en presiones para la tasa anual de inflación sobre todo en el periodo marzo a mayo", destacó.

CIBanco añadió que aunque los precios de materias primas se están disparando y es posible que se mantengan más altos de manera persistente en las próximas semanas, es de esperarse que en cuanto el problema geopolítico finalice, gran parte del aumento visto en los últimos días retroceda en unos pocos meses, lo que significa principalmente un impacto a corto plazo en la inflación.

cj