¡No trabajaré tiempo extra, punto!, la serie que desafía la cultura japonesa

¡No trabajaré tiempo extra, punto!, es un éxito televisivo en Japón, mismo que ha tocado la fibra sensible de muchos espectadores por retratar la peligrosa intensidad de la ética nacional de trabajo que, a veces, llega a ser mortífera, publicó el diario The New York Times.

La famosa serie se trata de una mujer llamada Higashiyama que se atreve a salir del trabajo a las seis de la tarde en punto.

La determinación de esta chica, gestora de proyectos de treinta y tantos años que no quiere nada más que salir de la oficina y pasar por su bar favorito durante la hora feliz, sacude a la empresa ficticia de diseño web en la que trabaja.

Un supervisor confabulador y sus colegas sobresalientes tratan de arruinar sus planes, cuando en el noveno episodio su equipo se enfrenta a una fecha límite, al parecer imposible, ella pone de lado su compromiso férreo con el equilibrio entre la vida y el trabajo y declara dramáticamente: "¡Trabajaré tiempo extra!".

Con dicha serie, se abre un debate sobre la dificultad para quienes tienen un empleo y buscan un equilibrio entre la vida y éste, incluso a pesar de que las principales corporaciones y el gobierno animan cada vez más a no sentirse tan presionados.

Pues hay que mencionar que las personas de Japón son de las que trabajan más horas en el mundo, por ejemplo en 2017, más de un cuarto de los empleados de tiempo completo del país trabajaron en promedio más de 49 horas a la semana, según un informe gubernamental, por lo que trabajaron de manera efectiva seis de siete días.

En algunos casos extremos, esa dedicación al trabajo puede llevar a la muerte, de acuerdo con datos del gobierno, en 2017 el trabajo excesivo cobró la vida de 190 personas por agotamiento, infartos y suicidios, una cifra que ha permanecido más o menos constante a lo largo de la última década.

Ante las alarmantes cifras, Yoshie Komuro, directora ejecutiva de Work Life Balance, una firma de consultoría que ayuda a que las empresas reduzcan los tiempos extra de quienes trabajan ahí, dijo que las razones por las que la gente trabaja tanto son complejas.

Además de que también influyen las actitudes culturales acerca del valor del trabajo arduo, pues algunas compañías reducen costos por medio del tiempo extra, y los empleados trabajan más horas para ganar más y complacer al jefe, pues los ascensos a menudo dependen más del tiempo que pasaron en un escritorio que de la productividad real.

Por ello, actualmente el gobierno japonés ha tomado medidas para reducir los turnos largos y cambiar las normas culturales en torno al trabajo.

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde más horas se trabaja por año, de acuerdo con un reporte del organismo basado en cifras de 2016.

En el país, el promedio de horas trabaja al año es de 2,255, es decir, unas 43 horas a la semana, según el análisis publicado el 16 de enero pasado.

En el otro extremo se ubica Alemania, país donde se trabaja un promedio de 1,363 horas al año, es decir 892 horas menos que en México, publicó Expansión.









MJP