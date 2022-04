¿No tienes chamba? Conoce aquí cuánto gana una botarga del doctor Simi

Dentro de las diversas opciones de trabajo que existen, hay algunas que son menos valoradas o tomadas en cuenta que otras, como lo es ser una botarga del doctor “Simi”, sin embargo quizá más de uno cambie de opinión al saber el salario que ganan quienes se dedican a esto.

Lo anterior debido a que a través de la red social TikTok, a través del usuario @mientrastantoenmexico, se dio a conocer cuánto ganan las personas que se encuentran detrás de estas botargas.

Es así que se dio a conocer que en 2021 estos ciudadanos percibieron un sueldo aproximado de 7 mil 70 pesos mexicanos, el cual es mayor, al de otras empresas o botargas en donde los pagos mensuales oscilan entre los 5 mil 808 pesos según el video de dicha red social.

El video se ha vuelto muy popular y aunque en ella se afirma dicha cantidad, en el mismo contenido se afirma que estos precios pueden llegar a variar.

“Algunos pensarán que 7 mil pesos por bailar no está nada mal, sin embargo no es un trabajo fácil. Utilizar un disfraz de aproximadamente 12 kilos, durante varias horas del día, y bajo el sol, es algo que no todos pueden aguantar”, se comenta en el video.

CAO