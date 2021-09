No temo a negociar diferencias con EU en T-MEC: Tatiana Clouthier

"A mí no me asusta el diálogo, a mí no me asusta que tengamos diferencias. Me asusta que no tengamos mecanismos para dialogar", aseguró la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, en referencia con el conflicto en el T-MEC entre México y Canadá contra Estados Unidos en el sector automotriz.

Durante su participación en el "Expansión Summit 2021", la funcionaria federal confió en que bajo el diálogo que entablarán con sus contrapartes de EU durante el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) que se tiene programado para el 9 de septiembre en Washington, no se llegará a un panel del T-MEC para solucionar el conflicto automotriz, ya que México y Canadá tienen la razón, y que será a través del espacio de la consulta, en donde se resolverán las diferencias.

En este sentido agregó que el diálogo no le asusta porque éste sirve para resolver cosas en las que no se están entendiendo de la misma manera y en el T-MEC sí hay mecanismo para entablar ese diálogo que necesitan.

Asimismo, Clouthier resaltó que México es un país estable, donde se ha trabajado para tener una macroeconomía estable, con elementos para impulsar la inversión y el crecimiento, por lo que dijo que juntos, los sectores podrán dejar atrás los rezagos que se han ido presentando por la pandemia.

Por lo que aseguró que seguirán trabajando de una manera agresiva para atraer más inversiones para consolidar la participación de nuestros tratados de libre comercio internacionales, "defenderemos nuestros productos en el extranjero, seguiremos fortaleciendo y soportando a las Pymes", dijo.

¿QUÉ TEMAS SE ABORDARÁN EN EL DEAN?

La funcionaria federal informó que los temas que se tocarán en el DEAN es una agenda que se trabaja de forma conjunta, pero que abordarán temas como:

- Las cadenas de suministro.

- El desarrollo de inversión en zonas sur-sureste, incluyendo a Centroamérica.

MJ