"No sé si podré reponer el dinero a mi cuenta de Afore"

Saúl tiene dos hijos. Su esposa también trabaja y en conjunto sacaban los gastos familiares; sin embargo, la pandemia por el coronavirus lo dejo a él sin trabajo, uno de sus hijos tiene una discapacidad y los gastos los rebasaron.

Ambos estaban en una empresa que vende productos químicos. A él le faltan unos 5 años para poder pensionarse, pero las cuentas por pagar lo llevaron a la necesidad de hacer un retiro de su afore.

"No es lo que hubiéramos querido, no he encontrado trabajo, puse por mi cuenta un puesto de fruta y no sé si podré reponer ese dinero a mi cuenta de Afore", dijo Saúl.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en enero de este año, los retiros de fondos de las Afores por desempleo alcanzaron una nueva cifra récord de 1,639 millones de pesos.

Dicho monto, el monto de retiro por desempleo de las Afores que se contabilizó en enero desbancó a la cifra histórica que se registró en enero del 2019, que fue de 1,353 millones de pesos.

El retiro promedio por trabajador en enero del 2021 fue de 11,521.4 pesos; mientras que en el 2020 fue de 10,707 pesos.

De acuerdo con la Condusef, existe la opción de "Retiro Parcial por Desempleo" de la cuenta de ahorro para el retiro; para ello el trabajador que requiera hacer su trámite para recibir los recursos a los que tenga derecho, debe tener al menos 46 días de desempleo, estar registrado en una AFORE y no haber ejercido este retiro por desempleo en los 5 años anteriores.

La Condusef consideró que es recomendable en estos momentos que los trabajadores eviten en lo posible realizar traspasos de cuentas de AFORE y retiros por desempleo o matrimonio, "pues las inversiones en las Administradoras han reportado minusvalías en las últimos meses, situación que se verá reflejada en sus estados de cuenta, las cuales solo se convertirán en pérdidas reales al efectuar un traspaso a otra AFORE o un retiro, lo que podría implicar una disminución en las semanas de cotización y en los montos de pensión, sobre todo si están cerca de ejercer su derecho a pensionarse".

Sin embargo, si se requiere realizar un "Retiro por Desempleo" para cubrir los gastos familiares, entonces se debe realizar una Pre-solicitud de disposición de recursos por desempleo en la página www.e-sar.com.mx para obtener la Clave Única de Servicio y agendar una cita con la AFORE que le corresponda.

En el caso de las y los trabajadores del ISSSTE, deberán acudir a la Delegación Estatal o Regional del Instituto que les corresponda y solicitar el certificado de desempleo, después realizar la Pre-solicitud de retiro parcial por desempleo en la página www.e-sar.com.mx, para obtener la Clave Única de Servicio.

CONSECUENCIAS

La consecuencia de retiro de tu Afore implica que se te van a descontar semanas cotizadas, y puede tener un impacto importante en tu pensión.

La cantidad a descontar no es la misma para cada persona, ya que depende de elementos como el salario, cantidad de semanas, y el saldo que tenga en la subcuenta.

Con la Ley del 73 del IMSS, tener la mayor cantidad de semanas cotizadas es un elemento clave para lograr una mejor pensión. Hacer un retiro por desempleo le pega a uno de los pilares para tener una mejor pensión.

Por ello es importante informarse con la Afore sobre un plan para poder reponer el dinero, que en este caso sería un documento para realizar un pago referenciado para regresar el dinero y no afectar la pensión.