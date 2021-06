"No nos preocupa la Reforma Fiscal, cumpliremos con nuestras obligaciones": ABM

El presidente de la ABM, Daniel Becker, dijo que la intención no es generar una gran reforma fiscal sólo para los grandes contribuyentes. (Archivo)

La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que la Reforma Fiscal anunciada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 2022, no les preocupa, pues son un gremio altamente regulado y seguirán con el cumplimento de sus obligaciones fiscales conforme la ley lo señala.

La Reforma Fiscal contempla a los grandes contribuyentes, sin embargo, en conferencia, el presidente de la ABM, Daniel Becker, dijo que la intención no es generar una gran reforma fiscal sólo para los grandes contribuyentes, como lo es la banca.

"La banca en su conjunto es una de las industrias más reguladas de los diferentes agentes económicos, por lo tanto, ya las responsabilidades fiscales que tiene la banca ya están ahí y estamos prácticamente todos en un rango de impuesto sobre la renta dentro de los lineamientos, entonces es algo que no nos preocupa y no es que no estemos dispuestos a pagar más o menos, simplemente es la ley y nos vamos a ocupar de continuar cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales", indicó el banquero.

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, anticipó que será en septiembre próximo cuando se presente una Reforma Fiscal, la cual tendría un nivel de miscelánea fiscal y no "tocaría" a los asalariados ni aumentará impuestos y que dejará al menos 200 mil millones de pesos adicionales a lo recaudado en 2021.

En ésta, el SAT está perfilando una propuesta que simplifique el pago de impuestos y ajustes al marco fiscal legal para evitar interpretaciones diversas; en contraste, no se busca "que le pegue al mismo grupo de personas, al mismo grupo que ha absorbido todas las crisis".

"Las primeras estimaciones apuntan a que la reforma fiscal administrativa como primer saque dé unos 200 mil millones de pesos, alrededor de 1 punto del PIB", señaló la jefa del SAT.

"Una reforma fiscal lo único que va a hacer es que los cautivos paguen más y los demás sigan pagando lo mismo o cada vez menos, eso no se busca, se está buscando justicia fiscal y que todo mundo pague lo que tiene que pagar, ni más ni menos, lo que es justo de acuerdo a ingresos", sostuvo.

Además, se presentará el Paquete Económico 2022.

