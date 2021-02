No gastes miles en ropa, mejor alquila y luce siempre a la moda

Es cierto, para estar al último grito de la moda hay que invertir miles de pesos que después quedan guardados en el closeth cuando llega la nueva temporada. Por eso, esta opción es para ti.

En vez de gastar ese dinero en ropa que después ya no usarás, mejor alquílala y vístete siempre con las últimas tendencias en moda, así no repetirás looks cada que salgas o te tomes una foto para subirla a tus redes sociales.

YCloset, es una de las empresas de alquiler de ropa que están surgiendo en todo el mundo, cree que una vez superadas las primeras reticencias como la desconfianza sobre la limpieza, la idea del alquiler puede hacerse muy popular.

Y aunque sus motivaciones pueden ser puramente empresariales, esta iniciativa también podría frenar la tendencia actual hacia una moda cada vez más desechable y ayudar a reducir el impacto ambiental de una de las industrias que consume más recursos.

Si bien siempre ha sido posible alquilar prendas como un esmoquin, un traje de noche o un disfraz, las empresas de alquiler intentan conquistar ahora el mercado del uso diario. Además de tener la opción de alquilar de manera puntual, ahora ofrecen a los clientes paquetes de suscripción que permiten tener varias prendas a la vez por una tarifa fija mensual.

La CEO y cofundadora de Rent the Runway, Jennifer Hyman, fue explícita sobre su ambición de "poner a H&M y Zara fuera del negocio". Asimismo, el director de operaciones de YCloset, Michael Wang, dijo que está "apuntando al mercado de moda rápida diaria, donde la gente puede usar nuestros productos para trabajar, durante el fin de semana y también en una fiesta".

GASTA HASTA LA MITAD DE LO QUE PAGAS EN COMPRAR ROPA

Bance cree que cada vez más clientes lo ven como un servicio que no es incompatible con comprar ropa nueva, sino como una opción que les da acceso a artículos de marca y de mayor calidad.

En su opinión, podríamos acabar gastando la mitad de nuestro presupuesto de ropa en alquilar en lugar de comprar.

Ese es el caso de Mila Petrova. Esta consultora de negocios de 29 años basada en Nueva York viste de manera elegante todos los días. Usa conjuntos de lunes a jueves, luego los devuelve y elige nuevos a través de internet para la siguiente semana. De esta manera evitar llevar la ropa a la tintorería.

CONTRIBUYE CON EL MEDIO AMBIENTE

Es nuestro afán por comprar cosas nuevas, hemos convertido a la moda en una de las industrias más dañinas para el medioambiente, dice la Fundación Ellen MacArthur, que lanzó una campaña para animar a las firmas de moda a adoptar estrategias de uso de recursos más "circulares", reducir residuos y reutilizar más recursos

La tendencia entre "la generación Instagram" es usar la ropa menos veces antes de ser desechada u olvidada en la parte de atrás del armario, dice Francois Souchet de esta fundación.

Con información de la BBC News

