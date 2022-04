"No entiendo que es inflación pero los $1,800 que gano no alcanzan para mucho"

"Federico" tiene 21 años y trabaja en un auto lavado. No es casado y tampoco tiene hijos, pero ayuda en la manutención a su mamá. A la semana, con todo y sueldo y propinas obtiene alrededor de $1,800 pesos por 6 días de trabajo, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde".

A pregunta expresa si sabe qué es la inflación, respondió: "No, la verdad no, he escuchado pero no sé o no le entiendo, pero creo que tiene que ver con los precios".

Él cuenta que no tiene papá, su mamá hace labores de limpieza en una casa y él desde hace a varios años, "coopero para los gastos".

"No entiendo eso de la inflación, pero los $1,800 que me llevo de toda la semana, no alcanzan para mucho, es más cada vez alcanzan para menos. Todo está muy caro, y pues siempre nos friega a los que menos tenemos".

En casa pocos cambios se han realizado o no los ha notado de forma automática, sino hasta que se le cuestionó, con qué frecuencia compran carne. "La verdad somos más de pollo o de carne de puerco. La de res siempre es más cara".

Inflación inusual

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México informó que en marzo la inflación mensual registró una variación del 0,99% frente a febrero de este año. Lea más en noticias económicas internacionales.

"Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7,45%. En igual mes de 2021, la inflación mensual fue de 0,83% y la anual de 4,67%", indicó el instituto. Así las cosas, la inflación anual registró su nivel más alto en 21 años, desde enero del 2001, cuando alcanzó 8,11%.

El incremento en los precios del gas doméstico LP, gasolina de bajo octanaje, transporte aéreo, huevo y tortilla de maíz fueron los productos que presionaron el alza.

De acuerdo con la entidad, en la primera y segunda quincena de marzo de 2022, el INPC registró niveles de 119.805 y 120.513, respectivamente. "Esto implicó un crecimiento quincenal de 0,59%", dijo.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subyacente registró un incremento de 0,72% mensual y de 6,78% anual. En el mismo mes de 2021 el incremento mensual fue de 0,54%. "Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías subieron 0,93% y los de los servicios 0,47%", indicó el Inegi.

En marzo, el índice de precios no subyacente aumentó 1,79% a tasa mensual (en marzo de 2021 fue de 1,79%) y 9,45% a tasa anual.

cj