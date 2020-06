Niega Buenrostro aplicar "terrorismo fiscal" con empresas

Luego de que Walmart y FEMSA pagaran sus contribuciones fiscales con Hacienda, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, negó que se ejerza terrorismo fiscal con los empresarios y señaló que se negocia directamente con los dueños de las empresas incumplidas para que paguen los impuestos atrasados.

"A la pregunta de si ¿es terrorismo fiscal? No es terrorismo fiscal, porque el empresario cumplido no se puede sentir amenazado y el que se sienta amenazado es algo que trae en su conciencia.

En una reunión a distancia con diputados de la Comisión de Hacienda, Buenrostro dijo que ello es más efectivo que seguir tratando con los despachos de abogados que arman estrategias de defraudación fiscal.

Señaló que la actitud y es por eso han conseguido los pagos tan importantes en las últimas semanas.

Dijo que cuando se citó a los grandes contribuyentes aquí la situación cambió, porque se pasó a una actitud más considerada para el pago de los impuestos.

"Las anécdotas las ha comentado el Presidente, dicen 'yo no voy a pagar, porque nunca he pagado, es que me tiene que condonar, es que a mí siempre me condonaban cada tres años, es que nos vamos a ir a un procedimiento, que se va a llevar 30 años y a ver quién se cansa primero' y siempre son puras amenazas, pura falta de respeto", relató Buenrostro.

También Slim

El 26 de mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el empresario Carlos Slim adelantó el pago de sus impuestos por sus empresas, como una forma de solidaridad ante el contexto de la crisis económica y la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia del COVID-19.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó: "todo eso se está dando, el apoyo, la solidaridad (...) las empresas de Carlos Slim pagaron por adelantado los impuestos y hay otras, con adeudos, que se están poniendo al corriente.

"Por eso no se nos cae la recaudación y por ello tenemos dinero para pagar la nómina, para pagar a las enfermeras a los médicos, para comprar las medicinas, para comprar los ventiladores, para financiar el gasto social", refirió.