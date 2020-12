¿Necesitas terapia financiera? el estrés por el dinero es una señal

La terapia financiera es una herramienta que te puede ayudar a solucionar tus problemas económicos, tales como deudas y que en muchas ocasiones se manifiestan en forma de ansiedad o estrés.

Amanda Clayman, terapeuta financiera que hace consultorías a empresas, dicta cursos y conferencias, además de escribir sobre este tipo de estrés; pues su propia historia personal da cuenta de que se puede salir avante al hacer frente al cúmulo de deudas.

Información de BBC Mundo expone que la ansiedad se produce como una señal mandada por nuestro cuerpo y cerebro para prestar atención a algo que no anda bien o ante un potencial peligro. El problema es que muchas personas prefieren ignorar aquel llamado.

Clayman asegura que al momento de sentirse ansioso o ansiosa por el dinero y reaccionar con decisiones impulsivas, la situación se puede agravar. Lo que tiene como consecuencia una ansiedad aún mayor al vernos atrapados dentro de un círculo vicioso.

La terapia financiera, advierte Caluyman, no es una fórmula mágica contra la ansiedad financiera, sino un proceso que parte con aceptar que tenemos un desafío de frente. El segundo paso es un viaje de exploración personal para saber qué nos quiere decir esa señal y diseñar un plan para modificar ciertos hábitos.

Aquí 5 recomendaciones para manejar la ansiedad financiera:

SÉ CURIOSO

Alimenta la curiosidad sobre tu dinero con el fin de desarrollar un interés genuino en saber qué está pasando en tu vida financiera; ello en lugar de concentrarte en resolver cómo pagar un par de deudas.

Puedes empezar por preguntarte qué dice tu dinero sobre el empleo de tu tiempo y las cosas que realmente son importantes para nosotros.

PONLE ATENCIÓN CONSTANTE A TU DINERO

Busca realizar estos tres ejercicios al menos una vez al mes: 1) Revisa el flujo de dinero que ingresa y sale de tu cuenta bancaria; 2) Anticípate a los tiempos financieros; 3) Haz un plan o presupuesto.

Si sabes que próximamente va a subir la cuota de la renta, busca cambiar ciertas cosas en tu presupuesto para hacer los ajustes necesarios antes de que llegue el momento y te veas en apuros. Se trata de adelantarse en vez de esperar que las cosas ocurran.

RECONOCE TUS MÉRITOS

No busques la perfección, mejor reconoce el progreso que has hecho para alcanzar tus objetivos, no importa que se trate de pequeños pasos. El cambio en la conducta es lo principal para demostrar que eres capaz de vencer tus deudas y tener salud financiera.

Acabar con la ansiedad financiera no se logra de un día para otro.

EXPERIMENTA

La vida adulta muchas veces es vista como el tener que hacer las cosas de la "manera correcta", porque de lo contrario pensamos que hemos fallado. Sin embargo no existe una sola manera correcta de hacerlas y si miramos alrededor, es posible que se abran varios caminos.

Con un poco de espacio se puede ser más creativo.

FALTA DE DINERO, UNA "BUENA NOTICIA"

Este punto se refiere a un cambio de mentalidad respecto a cómo enfrentamos los problemas.

En lugar de pensar "no puedo lidiar con este problema financiero", la forma de enfrentarlo es "puedo ser fuerte, puedo resistir y puedo ser creativo para enfrentar los desafíos", expone Amanda Clayman.

