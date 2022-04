¿Necesitas cajero de BBVA, Citibanamex, HSBC o Santander? Antes, checa esto

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó a la población sobre el costo de diferentes comisiones que cobran los bancos si retiran efectivo de sus tarjetas de crédito (tarjetas clásicas); como son:

-Disposición del crédito en efectivo en cajero propio

-Anualidad

-Reposición del plástico por robo o extravío

-Gastos de cobranza

-Costo anual total promedio (CAT).

Es importante revisar esta información, ya que podría ser una forma cara de financiamiento, además de la diferencia en el porcentaje de comisión que cobran las distintas instituciones financieras.

¿Dónde no te conviene sacar dinero de tu TDC?

Para disposición del crédito en efectivo en cajero propio:

-Santander cobra la comisión más alta con 10%

-Citibanamex cobra la comisión más baja con 6% (se cobra sobre el monto de lo dispuesto).

Por ejemplo, por disponer de $1,000, te cobrarían $100 y $60, respectivamente.

Respecto al Costo Anual Total Promedio Sin IVA para publicidad y propaganda, Banorte cobra la comisión más alta con 102.5% y Banregio la más baja con 59.3%.

Mientras que, de acuerdo con Finanzasycrédito.mx, la comisión que cobran los Bancos en México suele ser muy variable, pueden llegar a cobrar entre $10 a 40 pesos por retiro de efectivo y entre $5 a 12 pesos por consulta de saldo. Siendo los bancos internacionales como Santander , Scotiabank o HSBC los que suelen cobrar comisiones más altas ($30 pesos) aunque banco Multiva es el banco que cobra la mayor comisión por retirar dinero ($40 pesos).

Comisión cajeros 2021

Las comisiones de los cajeros que te compartimos, son validadas por la CONDUSEF, con el fin de compartirte la información más confiable posible, a pesar de ello, los montos y comisiones pueden llegar a cambiar de un día para otro, dependiendo del banco o cajero emisor.

Comisiones por retirar dinero en bancos diferentes

En la siguiente tabla te mostramos las comisiones que cobra cada banco en México por retirar dinero y consultar el saldo.

Estas comisiones únicamente se aplicarán si retiras dinero de un cajero que no sea de tu banco, si deseas retirar dinero o consultar tu saldo en un cajero de tu entidad financiera, no se te cobrará ningún tipo de comisión ya que el servicio es 100% gratuito.

¿Qué bancos no cobran comisión en México?

En México hay algunos bancos que comparten su red de cajeros, permitiendo a los clientes retirar dinero gratis, sin ninguno tipo de cobro o comisión.

Bancos en los que puedes retirar dinero gratis:

Lo que debes saber

Si tu banco es Scotibank, Inbursa, BanBajío, Banco Famsa, BanRegio, Banco Autofin, Banca Mifel, Afirme o Intercam puedes retirar en cualquier cajero sin comisión ya que existe una alianza bancaria entre ellos.

A la hora de utilizar un cajero, estas son las recomendaciones de la Condusef

-Descarga la App Ubicajeros en cualquier dispositivo iOS o Android, te permitirá ubicar el cajero más cercano a ti, ver horarios y comisiones.

-No es recomendable retirar dinero de otros bancos ajenos a tu banco emisor, ya que te podrían cobrar una comisión entre $8 a $40 pesos

-Trae contigo el efectivo necesario, programa tus necesidades de efectivo y retira la cantidad adecuada

-Antes de ingresar tu tarjeta en el cajero, valida que que no haya algún tipo de elemento ajeno al cajero, sobretodo en la zona de la ranura lectora de la tarjeta

-Cubre la zona del teclado para que nadie puede acceder a tu NIP de acceso.

-No aceptes ayuda a desconocidos (Solo personal autorizado al banco)

-Trata de evitar ir a cajeros automáticos (ATM) de noche, alejados o poco concurridos

-Si decides retirar dinero de un cajero ajeno a tu banco emisor, siempre se mostrará la comisión por esa gestión la cual deberás aceptar o rechazar antes de proceder a retirar el efectivo.

-Se recomienda solicitar el comprobante, puede haber ocasiones en las que solicites dinero en el cajero y no te lo dé, y al no ser de tu banco, no podrás reclamar sin el comprobante.

cj