Necesaria certificación de semilla para frijol en el Bajío: Vaca Pérez

En el marco del taller virtual regional Centro- Bajío, se reveló que el productor no usa semilla certificada, porque no existe un programa para dar soporte, y los que invierten en materiales de Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) no son rentables en su comercialización.

Al participar en el evento, el experto agroindustrial Aristóteles Vaca Pérez, comentó que las empresas que producen semilla certificada no llevan un control o seguimiento de los compradores, y que la mayor parte de la compra de frijol no está relacionada con la calidad o certificación sino con el acceso a las semillas en el mercado, relacionado con el precio.

Durante el evento, se destacó que en el Bajío se produce el frijol donde hay escasez de agua, y variedades como el pinto saltillo es capaz de superar esa adversidad en la región y si hay precipitación alcanza a producir grano de frijol.

Ante esa situación, Vaca Pérez señaló que desde el punto de visto de agricultura de conservación en otras regiones se beneficia con la siembra de frijol y maíz para el manejo de enfermedades.

Por ejemplo, en “Aguascalientes se siembra frijol de temporal en las regiones donde la precipitación es escasa y de manera alternada con el maíz de temporal, algunas superficies que se tienen en riego si han sido eficientes con rendimientos favorables, pero no ha sido atractivo para el mercado, se ha trabajado en dobles hileras en cama, pero el mercado no está motivado”, explicó Vaca Pérez.

El experto agregó que se tiene disponibles mil hectáreas de riego y siete mil de temporal, pero para lograr la adopción de variedades mejoradas es esencial la intervención del sector público, los centros de investigación tienen la semilla básica.

En Zacatecas, manifestó Vaca Pérez, el girasol aporta al suelo y hay dinero para el productor, y para considerarlo como un cultivo alternativo combinado con el frijol, debe dares una asesoría técnica que responde a la necesidad de autoconsumo y generación de ingresos al productor.

Para ello, “se debe encontrar la manera de cultivar de manera sustentable, y el perfil de extensionista debe ir enfocado a estas acciones y a este cultivo. Muchas veces el extensionista es experto en todo y eso no permite que se le ayude efectivamente a un cultivo determinado. El perfil debe ser el de alguien con alto conocimiento en frijol, y conocedor de las tecnologías”, concluyó Vaca Pérez.