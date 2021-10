Nahle defiende la reforma eléctrica, expertos la contradicen

Con la reforma eléctrica, del presidente Andrés Manuel López Obrador, las empresas privadas podrán operar 46% del mercado eléctrico, de acuerdo con Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener).

En entrevista radiofónica en Grupo Fórmula, la funcionaria dijo: "En la reforma propuesta por el presidente, en el 46% donde van a participar los privados, en ese 46% en la Ley Secundaria se va a establecer un verdadero mercado competitivo y parejo", detalló.

Dijo que en la Ley de Industria Eléctrica hay un vacío; esto del auto abasto sale a partir del 2013. "Se podría regular y esto se va a analizar y cuánto le costará al país" .

La funcionaria detalló que e l 46% va a quedar reglamentado y solo el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que va a ser propiedad de la CFE, va a a distribuir la electricidad.

"Entonces no va a ser un 46% que se va a manejar autónomo, paralelo o libre. Va a tener que entrar al Cenace", dijo.

Destacó: "Está muy bien pensada la reforma eléctrica, muy bien estructurada, para meter el ordenamiento que el presidente nos ha dicho".

Dio como referencia que la CFE compró en este año 200 mil millones de pesos de electricidad a los privados y "si le sumas otros 213 mil mdp por no haber capturado por un despacho, subutilizado, estamos hablando de 413 mil millones de pesos. Por supuesto le va salir barato a la CFE".

En febrero de este año "hubo una crisis de gas en Estados Unidos. Al momento de la crisis, de 3 dólares la molécula de gas subió hasta 900 dólares, c uando los privados vieron el aumento en el precio, salieron del mercado y dejaron a la CFE sola".

Verdades a medias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el único que podrá vender electricidad, advirtió Gonzalo Monroy, experto en energía.

El experto explicó, en el mismo programa radiofónico en el que previamente entevistaron a la secretaria Nahle: " Cuando ella menciona los eventos de febrero, olvidó mencionar que CFE es el suministrador de gas natural de todas las plantas que salieron de operacion, si las plantas no podían producir es porque CFE no quiso entregar el gas, CFE no quiso comprar el gas tan caro".

Recientemente Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener) dijo que con los contratos de autobasto, modelo que permite la generación de electricidad en empresas privadas, se creó un mercado eléctrico paralelo, pues 239 centrales venden energía a más de 77 mil empresas e incurren en fraude fiscal.

Al respecto, Gonzalo Monroy comentó que este modelo, (el autoabastecimiento), nació en 1992 y esos 77 mil socios de los 239 permisos de auto el 80% son de antes de la reforma de 2013, " la gran mayoria inivitió en construir plantas de electricidad".

Insistió: "CFE es el único que va a poder vender electricidad, aunque hayas construido tu planta, toda la generacion la única que va a poder dar recibo de compra vernta es laCFE".

El experto consideró como "otra mentira", la manipulacin del mercado, a la que se refiere la titutlar de Sener, "no existe, lo que habla es el costo, hay mecanismo de desapacho 54/46; en cuanto a las energias renovables del sistema, asi no funciona el sistema eléctrico, hay planeacion de un día antes, una hora antes, 5 minutos antes no hay ninguna sorpresa en el sistema".

Por su parte, Elié Villeda, especialista en energía solar, señalo con Denise Maerker que la propuesta de reforma eléctrica es muy preocupante ya que afectaría no solo a los instaladores privados, también a los que instalan paneles solares en las casas.

Explicó que con esta iniciativa de reforma no hay ningún artículo, ninguna validez para que en caso de ser aprobada la reforma energética, tu sistema solar sea válido por la ley.

El experto señaló que en el primer artículo que ponen que la generación ahora será de forma exclusiva del Estado y antes te decía que la generación la podía hacer cualquier persona. "Dejan en el limbo a las empresas".

cj