"Muy grave que AMLO se adelante a Banxico y anuncie tasa de interés", expertos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que l a Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió aumentar la tasa de interés en el país en 50 puntos base, fijándola en 6.5 por ciento.

Incluso el anuncio generó polémica en redes sociales: " Sabes que la autonomía está en peligro cuando el Presidente @lopezobrador_ anuncia una decisión de política monetaria antes que el Banco de México".





Sabes que la autonomía está en peligro cuando el Presidente @lopezobrador_ anuncia una decisión de política monetaria antes que el Banco de México.pic.twitter.com/XcQdAcU9VI — Fernanda Espinoza (@ferxec) March 24, 2022

El miércoles se dio a conocer que el banco central cambió la fecha de dos reuniones clave debido a que este jueves se lleva a cabo la 85 Convención Bancaria en Acapulco.

Por ello, la reunión en la que sus cinco miembros deciden la tasa de interés se adelantó para el miércoles en la tarde-noche. Mientras que el anuncio de política monetaria se dará hasta este jueves a las 13:00 horas (tiempo CDMX).

Muy grave

El presidente reveló lo que anunciará hoy Banco de México. Banxico es autónomo y esto es visto como un escándalo, nunca antes se había filtrado una decisión de política monetaria en México y que sea el presidente quien lo haga genera preocupación por la autonomía del banco central, advirtió Gabriela Siller, directora de Análisis Económica de Grupo Financiero Base.

"Triple mala señal en un minuto de la mañanera: 1. anuncia antes que Banxico, 2. ¿quién compartió esa información?, 3. AMLO dijo que el gobierno bajó la tasa de interés pero fue Banco de México", dijo a La Silla Rota.

La economista dijo: "No estoy segura que exista una cláusula de confidencialidad para quienes atienden la reunión de Banco de México, que sería la junta de gobierno y el secretario de Hacienda. Pero si no la hay, el inédito y grave incidente puede justificar agregarla. Además, es de personas honorables no filtrar la información. Así que esto es gravísimo".

