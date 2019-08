Movimientos sociales rechazan "receta" de ajuste del FMI en Argentina

Organizaciones sociales argentinas marcharon este martes para repudiar la "receta" económica que el Gobierno aplica bajo la directriz del Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de la campaña electoral para las elecciones primarias del próximo domingo.

Cientos de personas se congregaron por calles del centro de Buenos Aires para criticar el "ajuste" fiscal que conlleva el programa financiero firmado en 2018 entre el Ejecutivo de Mauricio Macri en Argentina y el organismo multilateral de crédito.

"El Gobierno está cumpliendo con la receta que el FMI le dicta y eso tiene que ver con destruir las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales, lo que hace que cada vez haya mayor desocupación y sea mucho más difícil revertir la situación de pobreza", declaró a Efe la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia.

Te puede interesar La crisis argentina golpea al asado, uno de los rituales sagrados del país

En el primer trimestre de 2019 la tasa de desempleo registró un incremento de un punto con respecto al mismo periodo del año pasado y alcanzó un 10.1%, lo que representa un total de un millón 338 mil personas.

Estos datos se dan en medio de la recesión económica que se desató a partir del segundo trimestre de 2018, cuando una abrupta devaluación del peso argentino llevó al Gobierno de Mauricio Macri a pedir un crédito de más de 56 mil millones de dólares al FMI que conlleva fuertes ajustes fiscales.

"Lamentablemente las opciones electorales mayoritarias están planteando la continuidad de ese acuerdo con el FMI de diferente manera", aseguró el miembro de la mesa nacional del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, e indicó que su movimiento es partidario de "la ruptura con el Fondo".

Entre las demandas que realizaron ambos movimientos, destacaron la creación de trabajo genuino y la incorporación de más y mejores alimentos para los comedores populares para aliviar la emergencia alimentaria que, según Saravia, el Gobierno todavía no ha reconocido.

"La solución a la pobreza es crear puestos de trabajo digno y el resto son curitas (adhesivos)", criticó la representante de Barrios de Pie, que abogó por discutir "un nuevo proyecto de país", aunque reconoció que no tienen "muy buenas expectativas".

La pobreza en Argentina en el segundo semestre de 2018 fue del 32%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), mientras que la pobreza estructural infantil, con base a un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), alcanzó el 41.2% en 2018.

"En el conurbano (cinturón urbano de Buenos Aires) tres de cada cuatro pibes (niños) son pobres. Esa situación es gravísima para cualquier país. La realidad es que necesitan consumir lácteos, frutas, carnes, y todo eso está fuera de su dieta habitual", aseguró Saravia.

Además, criticó que los comedores sociales cada vez reciben menos alimentos por parte del Gobierno y compartió que en el próximo informe que publicarán sobre la talla y el peso de unos 11 mil niños argentinos se agravó la malnutrición y se detectaron casos de desnutrición.

"La pobreza no puede esperar, el hambre no puede esperar, la situación de los pibes no puede esperar", añadió.

"La población no puede esperar a octubre", reiteró Belliboni, fecha en la cual se elegirá al nuevo Gobierno.

djh