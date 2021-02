Moody’s rectifica y calcula baja del PIB de México en -3.7% para 2020

La calificadora Moody’s proyectó que la economía mexicana se contraerá 5.2 por ciento en el primer semestre del año, mientras que en todo el año la caída será de 3.7 por ciento, debido a los costos económicos por la crisis del coronavirus.

“La exposición de México a la economía estadounidense y la débil respuesta de política del gobierno mexicano lo hacen particularmente vulnerable”.

En el reporte titulado The coronavirus will cause unprecedented shock to the global economy, la firma internacional señaló que "una fuerte reducción en el turismo, que representa alrededor de 16 por ciento del PIB de México, es una fuente adicional de vulnerabilidad”.

Para 2021, Moody’s prevé un crecimiento de la economía mexicana de 0.9 por ciento.

Estimó que la economía estadounidense retrocederá 2.0 por ciento en 2020, para luego repuntar 2.3 por ciento en 2021.

En cuanto a las economías del G-20, proyectó que experimentarán un shock sin precedentes en el primer semestre de este año y se contraerán 0.5 por ciento durante todo el año 2020, en su conjunto, antes de recuperarse al 3.2 por ciento en 2021.

"En noviembre del año pasado, antes de la aparición del coronavirus, esperábamos que las economías del G-20 crecieran 2.6 por ciento en 2020", refirió en el reporte.

Bajó Moody's de 1 a 0.9% previsión de crecimiento para México en 2020

El 6 de marzo pasado, las previsiones de crecimiento para México en 2020 se redujeron de 1 a 0.9 por ciento, mientras que para 2021 permanecieron en 2.1 por ciento, de acuerdo con la agencia Moody´s.

La agencia había señalado que debido a la crisis del coronavirus de Wuhan (COVID-19) rebajó en un 0.3 % sus previsiones de crecimiento para las economías del G20, que ha cifrado en un 2.1 % en vez del 2.4 % inicial.

Por lo que en un informe, Moody's también rebajó la previsión de crecimiento para China, que en un principio había calculado en un 5.2 % y que tras los estragos del patógeno sitúa ahora en un 4.8 %, un 0.4 % menos.

Respecto al gigante asiático, Moody's opinó que devolver la actividad económica a los niveles normales "llevará tiempo", especialmente en el sector de los servicios, que supone un 50 % de la actividad económica de China.

También Estados Unidos sufrirá una rebaja del 0.2 % y crecerá, según el pronóstico de Moody's, un 1.5 % en 2020 en vez del 1.7 % que había previsto inicialmente.

La economía estadounidense se verá especialmente afectada en el primer semestre pero experimentará un repunte en la segunda mitad del año, de acuerdo a los nuevos cálculos de Moody's.

En Europa las previsiones de crecimiento pasaron del 1.2 al 0.7 % y el caso más significativo es el de Italia, la nación europea más afectada por el brote de covid-19, y que según Moody's en vez de crecer un 0.5 % como había calculado hace apenas tres semanas, se moverá en el terreno de la recesión con una involución de su producto interior bruto del -0.5 %.

Para Moody's, el riesgo de una recesión global ha aumentado considerablemente a la par que el miedo al contagio disminuirá la actividad de consumidores y negocios en todo el mundo.

Desde 2019

Ya desde finales de 2019 Moody’s había previsto que la economía mexicana está en "recesión técnica" por presentar tres trimestres consecutivos de contracción económica, aunque para el 2020 se pronostica una recuperación "ligera" y un crecimiento del 1.3% del PIB, dijo este jueves la agencia calificadora Moody's.

"Desde nuestro punto de vista consideramos que, efectivamente, México clasifica como una economía en recesión técnica. De que si la recesión es ligera o prácticamente se encuentra en estancamiento, es una discusión que está en la mesa", explicó Alfredo Coutiño, director en Moody's Analytics y responsable de análisis económico pronósticos para América Latina, en una conferencia “online”.

BANCOS, CON PRONÓSTICO PESIMISTA

En una semana en la que México registró el primer fallecimiento por coronavirus, los bancos modificaron a la baja sus pronósticos de crecimiento para la economía mexicana. Scotiabank dio la proyección con mayor contracción a la economía al esperar que registre una caída de 5.8 por ciento en 2020.

El banco sugirió dejar para mejores tiempos aquellos proyectos que no tienen una clara viabilidad económica y financiera por sí solos.

Citibanamex y BBVA ven contracción del PIB

El grupo financiero Citibanamex se sumó a otras instituciones y redujo sus pronósticos de crecimiento económico y tasas de interés, por lo que ahora estima una caída del PIB de México de 2.6% este año.

Aunque la estimación previa era de 0.5 ahora es de 2.6%, como consecuencia de los efectos globales por la epidemia de coronavirus.

BBVA previó que el PIB de México se contraiga 4.5% en 2020 debido al esparcimiento del coronavirus y las medidas para frenar el contagio.

El brote del covid-19 tendrá un fuerte impacto negativo sobre las economías a nivel global. En un entorno de disrupciones en las cadenas de valor en donde países o regiones enteras han tomado ya drásticas medidas, pero necesarias, para frenar los contagios, están provocando un desplome en la demanda, explicó la institución.

GOLPE ECONÓMICO VENDRÁ AL SEGUNDO TRIMESTRE

La calificadora HR Ratings estima que el impacto económico por el coronavirus COVID-19 sea de mayor impacto en el segundo trimestre del año, con una caída de hasta el 15% y de no tener un avance en las pruebas de detección de la enfermedad los efectos de los estímulos fiscal serán limitados.

“Estamos suponiendo una caída de 2% en el primer trimestre contra el cuarto (del 2019) que podría ser poco o más, pero en el segundo trimestre la caída podría ser de hasta 15% a tasa anualizada”, señaló HR Ratings.

De acuerdo con El Universal, el director de análisis Félix Boni dijo que prevén que el efecto más importante se va a sentir en el entre abril y junio, para luego ver un repunte en el tercer trimestre de 4% contra el segundo.

Sin embargo, todo dependerá de la evolución de la situación de salud pública, para luego revisar cuánto de la actividad económica se perderá por la suspensión de varias actividades y la baja de consumo de productos y frecuencia de visitas a distintos lugares.





