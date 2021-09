"Mis problemas de dinero casi me llevan al suicidio"

Un día cuando menos me di cuenta las 6 tarjetas de crédito que tenía estaban al tope, perdí mi empleo y debo seguir pagando la hipoteca. Si en el corto plazo no reuno unos $70 mil que corresonden a unos meses de atraso es altamente probable que pierda mi departamento, ubicado en la colonia Condesa, cuenta Miguel.

Además, cuenta, "tengo dos hijos que viven conmigo, desde el divorcio. Mi madre es de edad avanzada y tiene complicaciones de salud".

"En los momento más oscuros, mis problemas de dinero me llevaron a pensar en el suicidio". Miguel actualmente ya se encuentra trabajando, pero no ha sido fácil la recuperación. "En el tiempo que quedé desempleado me vi en la necesidad de pedir prestado. Ahora lo que gano se va en el dia a día e ir pagando de a poco las deudas, pero lo que más me preocupa en este momento es que no alcanzo para saldar la deuda del departamenteo.

Él dice vivir "de día y de noche" con esa angustia. Sin embargo, pese a la desestabilidad emocional que atraviesa por sus problemas financieros, ésta conciente que el suicidio no es la solución. "Qué sería de mis hijos. No hay alternativa, o le buscas o le buscas".

La salud financiera es un elemento esencial que genera tranquilidad ; sin embargo, un mal manejo del crédito, además de generar daño a su historial crediticio, también repercute en la salud física.

Existe una correlación directa entre la salud financiera y la salud emocional, ya que las finanzas personales son un tema muy delicado e importante, pues se trata del patrimonio y bienestar futuro de una persona o de toda una familia; no obstante, para muchas personas es prácticamente imposible llegar a fin de mes con números positivos. Esta incapacidad para equilibrar los ingresos y gastos ha derivado en problemas como estrés, ansiedad, culpa o tristeza, de acuerdo con la plataforma Coru.

Según una encuesta de la propia plataforma, para 18% de los mexicanos es muy difícil cubrir sus gastos básicos del mes, como el pago de luz, agua, gas o renta. Además, 74% ha experimentado una reducción de sus ingresos en los últimos 12 meses.

Pero además, "las finanzas personales generan diversos impactos en cuestión anímica, no solo en la persona, sino que repercuten en toda la familia. La salud financiera y la salud emocional van en la misma directriz, tener finanzas sanas representa una preocupación menos, además la independencia financiera permite tomar mejores decisiones con el dinero", de acuerdo con Fernando García, Head of Growth de Coru, coach financiero.

De acuerdo con Coru, así es como las finanzas impactan en el estado de ánimo de las y los mexicanos:

-79% considera que sus finanzas controlan su vida

-89% se siente triste si no puede pagar algo

-85% pasa buena parte del día pensando en sus finanzas

-60% ha tenido discusiones con sus seres queridos por dinero

-78% se siente ansioso si se le pide que lleve un registro de sus gastos

-88% declara sentirse preocupado al mirar su cuenta de ahorros

A mayor descontrol financiero, mayor sentimiento de culpa

Prácticamente 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos se sienten estresados cuandco piensan en su situación financiera. No obstante, al mismo tiempo, el 45% de ellos van de compras cuando se sienten tristes, creando un mecanismo artificial de recompensa que, sin embargo, suele ser pasajero. Y es que, finalmente, tras realizar los gastos innecesarios y ver el estado de cuenta, llega el sentimiento de culpa y esto se puede convertir en un círculo vicioso.

Coru reveló que al menos el 82% de las personas que compra algo innecesario se sienten culpables, debido al impacto que este gasto representa para su estabilidad financiera.

Problemas para la salud

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años, y situaciones como la pandemia por la covid-19 agravan esta problemática, de ello da cuenta la Encuesta sobre Juventudes de América Latina y el Caribe realizada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual refiere que el 64% de las personas de dicho rango de edad declararon estar preocupadas por la situación financiera de su familia y 45% por su situación financiera personal.

En este sentido, es importante que la sociedad en su conjunto realice estrategias sólidas para fortalecer la educación financiera, en particular enfocadas hacia los grupos poblaciones más susceptibles, a fin de brindarles las herramientas necesarias para tener finanzas sanas.

No tener dinero causa verguenza y angustia

La vergüenza económica puede impulsarnos a gastar de más "para mantener las apariencias", a no pensar en nuestras finanzas o a criticar a otros que también tienen dificultades, según el planificador financiero Edward Coambs, de Charlotte, Carolina del Norte. "La vergüenza hace que juzguemos a los demás", dice Coambs. "Porque cuando vemos que la gente tiene dificultades, nos hace sentir mal".

Muchos terapeutas e investigadores dicen que la vergüenza no es lo mismo que la culpa: Nos sentimos culpables cuando hicimos algo malo y nos avergonzamos cuando pensamos que somos débiles o tenemos defectos. Hay gente que cree que tiene tantos defectos que no merece ser amada o relacionarse con los demás, de acuerdo con Coambs. En casos extremos, se puede llegar a pensar en el suicidio.

















