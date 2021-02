Mipymes, relegadas en apoyos fiscales; grandes empresas, las ganonas

“Sentí feo bajar la cortina, sacar todas las cosas y ver el local ya vacío y las cosas en la mudanza, dices híjole, es un impacto fuerte como empresaria”, enfatizó Susana Noriega, quien el pasado 31 de mayo tuvo que cerrar definitivamente Café del Lago, en la Ciudad de México, por la crisis económica que generó la pandemia de covid-19 en el país.

El cierre de Café del Lago representó un impacto emocional muy fuerte para Susana, quien relató que, desde marzo, cuando las ventas bajaron, se empezó a deprimir. Posteriormente el estrés también le afectó, porque terminaron en saldos rojos, ya que estaban pagando un automóvil que sacaron en 2017 y debían dinero en dos tarjetas de crédito y a conocidos.

“Hubo un momento en que yo pues me deprimí mucho”, expresó Susana con la voz entrecortada y mientras las lágrimas comenzaron a brotar. “Y todavía sigo deprimida, pero ya no tanto”, destacó al tiempo que llevó su mano hacia sus ojos para evitar que las lágrimas rodaran por su rostro.

El negocio de calzado, que durante 20 años sostuvo a la familia García Ramírez, en Tulancingo, Hidalgo, empezó a tener problemas el año pasado, reportaban un descenso en sus ventas que se agravó con el cierre de comercios por la pandemia covid-19.

"Después del cierre de un negocio hay tristeza, resignación, se perdieron seis empleos de la noche a la mañana", narró Daniela García Ramírez, quien con su sus tres hermanos y sus padres desalojaron el local que rentaban y sacaron la última caja de zapatos a finales de abril.

La zapatería había superado la esperanza de vida de los negocios en Hidalgo, que es de 7.8 años, según datos del Inegi; sin embargo, la contingencia sanitaria fue el detonante para cerrar el local, pues las ganancias pasaron de 3 mil 750 pesos diarios a 500 a la semana, contó García Ramírez.

La familia García Ramírez ya no logró subsanar la renta mensual de 20 mil pesos, tampoco los 600 pesos de internet, los 400 pesos de agua y los mil 500 pesos del recibo de luz. También tuvo que devolver 30 mil pesos en zapatos que solicitó a su proveedor en febrero, antes de la contingencia. Así colapsó el negocio familiar.

APOYOS, PERO NO PARA ELLOS

Pese a que el gobierno federal ha desestimado implementar medidas fiscales para apoyar a las empresas en el país que han sido afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, un reporte del Inegi revela que 95% de las grandes empresas en México ha recibido apoyos fiscales o subsidios a sus nóminas de empleados, mientras que sólo 4% de las microempresas ha accedido a estos esquemas de apoyo.

En total, de acuerdo con el instituto, 8% de empresas establecidas en el país de manera formal ha recibido algún tipo de apoyo de marzo a agosto de 2020. Con ello, el cálculo revela que de 4.17 millones de unidades económicas en el país, apenas 333 mil 600 empresas, micro, pequeñas, medianas o grandes, han accedido a un esquema de apoyo.

Sin embargo, 57% de Mipymes ha recibido inyección de dinero en efectivo para mantener sus operaciones.

En apoyos fiscales y subsidios a la nómina, de acuerdo con un documento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 53% de grandes empresas ha recibido apoyos, contra 25% de empresas medianas y sólo 4% de micro o pequeños negocios.

En cuanto a su urgencia de apoyos, las Mipymes advierten, de acuerdo al documento, que es urgente medidas sobre aplazamiento de rentas de locales, hipotecas u otros servicios, transferencias de efectivo o acceso a nuevos créditos.

APOYOS A MIPYMES

La Secretaría de Economía, a la fecha ha entregado 988 mil 991 créditos a la palabra, con lo que se tiene un avance de 98 de la meta del millón de créditos, lo que representa que faltan 11 mil 9 apoyos para Mipymes para hacer frente a la pandemia del coronavirus, de acuerdo con información de Milenio.

La dependencia federal informó que a la fecha se han dispersado 24 mil 725 millones de pesos, es decir, recursos que ya están en las cuentas de los beneficiarios.

Sin embargo, los microempresarios que solicitaron un crédito a la palabra de 25 mil pesos durante el mes de mayo para afrontar la crisis económica ya tendrán que comenzar a pagarlo, luego de tres meses de gracia sin tener que realizar ningún tipo de pago.

Las reglas de operación del programa gubernamental estipulan que a partir del cuarto mes los beneficiarios tendrán que pagar cada 30 días la cantidad de 823.70 pesos para poder pagar el total de la deuda tendrán que depositar este monto durante 33 meses ininterrumpidos.

De esta forma, los microempresarios pagarán un total de 27 mil 182 pesos por el préstamo, lo que significa que pagarán 2 mil 182 pesos por concepto de intereses.

GOBIERNO DICE AYUDAR A 1 DE CADA 4 PYMES

Sólo una de cada 4 Mipymes han sido salvadas del impacto negativo de la pandemia de la covid-19 por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior se puede observar al comparar las estadísticas presentadas por el jefe del Ejecutivo en su segundo informe anual con las presentadas por distintos órganos autónomos que marcan el contexto en el que llegó el pasado 1 de septiembre.

"Ahora, todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba, no se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo", dijo en su momento el presidente.

Apuntó que siete de cada 10 familias se benefician con al menos un beneficio "o algo del presupuesto público, que es dinero de todos".

Al 30 de junio de 2020, reportó AMLO en el escrito de su Informe de gobierno, poco más de 1 millón de apoyos han sido asignados a través de las dos modalidades del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares -Microempresa familiar y Apoyo Solidario a la Palabra-.

De estos, 803,215 se reflejaron en las cuentas bancarias de las personas beneficiarias, lo que equivale a 20,080.3 millones de pesos en apoyos entregados a la población.

En México, sin embargo, hay 4.17 millones de Mipymes que representan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan 72% del empleo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe destacar que las microempresas, representan el 97.9% de estos 4 millones.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por su parte, muestra que las pymes generan cerca del casi el 72% de los empleos en el país.

Datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) indican que al menos 285 mil negocios han cerrado durante la pandemia.

URGEN APOYOS PARA ENFRENTAR CRISIS

Empresarios insistieron en que el gobierno debe prever que la crisis de coronavirus continuará y subrayó el compromiso de los empresarios de mantener los empleos.

"Todo nuestro enfoque ha sido defender el empleo y defender el salario. Si eso no se logra, ya veremos por qué no se logró. Si no se logra creo que sabremos exactamente quién y cómo se tomó esta decisión", dijo Carlos Salazar presidente del CCE.

(MJP)