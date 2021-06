Ministra de la Corte frena implementación de registro de celulares

La suspensión concedida por la ministra Norma Lucía Piña al Instituto Federal de Telecomunicaciones significa que mientras no se decida la Controversia Constitucional, el regulador no tiene que emitir las disposiciones generales del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y sin las disposiciones no podrá iniciar a operar, de acuerdo con especialistas.

Luis Fernando García, director de R3D, enlistó los efectos de la suspensión:

Se paralizan:

- Las acciones del IFT para desarrollar la plataforma del PANAUT.

- La emisión de disposiciones administrativas para su operación

- Las campañas de difusión

"La suspensión implica además que el IFT no tendrá responsabilidad administrativa por no emitir las disposiciones administrativas y que no iniciará el plazo para que operadores empiecen a requerir datos biométricos para la compra de nuevos chips de telefonía", dijo.

Por su parte, Michel Hernández, abogado especialista en telecomunicaciones y director de Observatel explicó a La Silla Rota que "esta resolución es de una sola ministra y no es definitiva, hay recursos, como el de reclamación, que seguro interpondrá el Ejecutivo para tirar esta suspensión".

Afirmó que aunque no se frena por completo el PANAUT, "si se puso a una parte central del padrón". En tanto no exista la resolución a la reclamación están frenados todas las obligaciones del IFT con relación al padrón incluyendo la emisión de lineamientos, hay muchas obligaciones para empresas y particulares que dependen de lineamientos

Por ejemplo, en este momento las empresas no podrían solicitar ningún dato biométrico a los usuarios porque no hay lineamientos que definan qué datos biométricos conformaran el padrón. Tampoco el Instituto podría ordenar la cancelación de líneas de telefonía.

TIEMPOS

A partir de la publicación del decreto que ordena la creación del PANAUT, el IFT tiene 180 días para emitir los lineamientos, lo cual tendría que ocurrir alrededor del mes de octubre. Sin embargo, "hay que tomar en cuanta que en paralelo se han interpuesto miles de amparos tanto por organizaciones civiles como por los usuarios".

Una vez que el Ejecutivo promueva el recurso de reclamación, en paralelo, el recurso admitido por la ministra Piña deberá ser analizado por el resto de los ministros y resolver si es un recursos adecuado y lo aceptan, con lo cual se frenaría por completo la creación del PANAUT o lo revocan.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió la controversia interpuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Fue la ministra Norma Lucía Piña, quien dio entrada a la impugnación del Panaut.

"Se admite a trámite la demanda que hace valer en representación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia", de acuerdo con la resolución.

"Se niega la suspensión en los términos solicitados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, bajo los argumentos contenidos en el cuerpo del presente acuerdo. Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído", establece.

Adolfo Cuevas, presidente del IFT dio a conocer en su cuenta de Twitter: "La señora ministra de la SCJN, Norma L. Piña H. concedió suspensión a IFT contra reforma que crea #Panaut para el efecto de proteger nuestra autonomía constitucional en materia presupuestal".

La Sra. Ministra de la H. @SCJN Norma L. Piña H. concedió suspensión a @IFT_MX contra reforma que crea #Panaut para el efecto de proteger nuestra autonomía constitucional en materia presupuestal. https://t.co/1OlSHtzITw — Adolfo Cuevas Teja (@cuevas_adolfo) June 15, 2021

¿AUTONOMÍA EN RIESGO?

Sin prejuzgar sobre el fondo, la ministra Piña Hernández pudo apreciar un riesgo constitucional sobre la autonomía del IFT si se permitiera la ejecución del PANAUT, de acuerdo con el regulador.

El IFT explicó que efecto de la suspensión es que se paralizan las acciones que se desprenden de las normas impugnadas, relacionadas con las atribuciones conferidas al regulador y que se ven afectadas presupuestalmente, como lo son aquellas que se deban realizar para el desarrollo de la plataforma que concentrará la información materia del padrón, la emisión de las disposiciones administrativas de carácter general para su operación, las campañas y medios de información para la difusión del programa, así como la consecuencia lógica de que, no procede la aplicación de sanción de responsabilidad administrativa a que alude el párrafo segundo del artículo Tercero Transitorio impugnado.

Manifestó "su absoluto compromiso y responsabilidad de actuar siempre en el marco del Estado de Derecho, así como su reconocimiento y respeto al Poder Judicial, cuyas decisiones han sido fundamentales para el sector de las telecomunicaciones".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la suspensión respecto a la obligación de instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), al señalar que con su implementación "existe una inminente afectación presupuestaria del IFT, que puede poner en peligro su autonomía constitucional".

El pasado 26 de mayo, el IFT presentó una Controversia Constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021, por las cuales se crea el PANAUT.

El IFT expuso que no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del PANAUT con cargo a su presupuesto. La totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021, están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador; y que este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal, consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias.

Además, señaló que la totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021, "están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador".

De acuerdo con el IFT, el ordenamiento legal "contraviene su autonomía presupuestal", que consiste en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias.

¿Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que sigue y seguirá con atención el desarrollo a la Acción de Inconstitucionalidad y Controversia Constitucional que promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, respectivamente, en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el PANAUT.

La reforma establece que el IFT se encargará de instalar, operar, regular y mantener este padrón que contendrá datos biométricos de los usuarios móviles con cargo a su presupuesto, y realizará las acciones necesarias para solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes.

Al respecto, Michel Hernández, de Observatel calificó como "vergonzosa" la posición de la CNDH. "Renuncia a su obligación de proteger los derechos humanos a pesar de que los derechos que se vulneran con PANAUT no se limitan a los que protege Inai.

INAI PONE EL EJEMPLO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) fue el primero en interponer la demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por las que se crearía el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) integrado por datos biométricos de los clientes de compañías telefónicas.

Al permitir a las autoridades federales el acceso a dicho padrón, el Inai consideró que con ello "se viola la protección de los datos personales, incluidos datos sensibles como los biométricos; viola el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión", de acuerdo con el documento.

Se agrega que con las reformas a la LFTyR "se socava la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet", además de que se "viola el derecho a la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna; viola el derecho a la legalidad y el derecho a la seguridad jurídica; viola los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales; y transgrede las facultades establecidas a favor del Congreso de la Unión para legislar en materia de datos personales tanto en posesión de sujetos obligados como de particulares, como se demostrará en los conceptos de invalidez".

?? Te compartimos la demanda de acción de inconstitucionalidad que el Pleno del INAI aprobó promover, por unanimidad, ante la @SCJN, en contra del decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la #LFTyR

?? Liga https://t.co/R5XW4jV8BQ pic.twitter.com/tFaXDSN8ac — INAI (@INAImexico) May 15, 2021

El pasado 24 de abril, el pleno del Instituto avaló presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Panaut.

Los consejeros del Inai votaron, por unanimidad, el acuerdo para impugnar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ,la reforma avalada por el Congreso que expone los datos biométricos de los ciudadanos a las empresas de telefonía celular.

Una vez admitido el recurso, la Suprema Corte de Justicia deberá votar, con ocho votos a favor –por requerir mayoría calificada– la acción, y así se conseguiría echar atrás la reforma de telecomunicaciones.

Tras ser aprobada la presentación de la controversia ante la SCJN por parte del Inai, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto de proteger los intereses de compañías telefónicas.