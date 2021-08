Millennials con bomba de tiempo hacia la vejez: sin dinero

En México, 4 de cada 10 jóvenes son pobres por la falta de oportunidades y accesos a la educación, vivienda y alimentación y sus ingresos no les alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Práctica de Desarrollo Social (Coneval).

Por lo que, las pocas oportunidades de trabajo y la baja calidad de educación, entre otras causas, son los principales problemas para los jóvenes mexicanos.





Durante el 2016 el 42.9 por ciento de los millennials mexicanos vivía en situación de pobreza con carencias en educación, salud, vivienda y alimentación y sus ingresos no les alcanzaban para satisfacer sus necesidades básicas. Es decir, eran pobres.

Así lo destacó el medidor de la pobreza en México, el Coneval, en su estudio "¿Qué funciona y qué no en desarrollo laboral juvenil?".

La mayoría de estos millennials son pobres pese a trabajar, pues el reporte indica que más de 5 de cada 10 jóvenes que viven en situación de pobreza están ocupados.

Hay múltiples causas que explican por qué el trabajo hoy sólo es garantía de no caer en pobreza extrema para este grupo de jóvenes. Pero en el informe del Coneval, se apunta a la precariedad de los empleos.

La precariedad se materializa en salarios que no superan los 270 pesos al día, pues durante el primer trimestre de 2018, casi 7 de cada 10 jóvenes que trabajaba cobraba entre uno y tres salarios mínimos.

PREOCUPA LA VEJEZ

Andrés tiene 33 años y trabaja en el gobierno. Considera como precario su trabajo, "debido a que nunca hay buenas condiciones, no tenemos nunca garantía del trabajo, debemos firmar contrato cada tres meses"

Él cuenta que estudió Filosofía y Letras y aunque es algo que le apasiona, sabe que en México y "por como están las cosas dificíilmente podría aspirar a una vejez digna y ni qué decir de hacerse de una casa"-

"En ocasiones trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche, y cuando se acumula el trabajo pues hasta la madrugada. No voy a tener acceso a una pensión, y en el trabajo mi sueldo no es muy alto. La vida se va muy rápido y hay que pensar en el futuro, cada vez le doy más vueltas a este asunto y pienso que lo mejor, el algún momento será irme a otro país".

Andrés comenta que entre sus planes es, en algún momento, irse a Canadá. "Estando allá pedir asilo o irme como turista. No me da miedo empezar de cero ni tener que trabajar de lo que sea, se qué implicará un sacrificio muy grande porque se trata de dejar todo, familia sobre todo, pero es pensando en el bienestar. Me deben quedar cuando menos unos 30 años más para trabajar, pero sé que si me quedo aquí las cosas no van a funcionar prefiero irme y trabajar mucho estos años que vienen para poder tener un ahorro a la hora de hacerme viejo".

Sobre el emprendimiento, él platica que ha tenido "muchas ideas, si veo flores pienso que podría vender flores, pero también es cierto que aquí en México está cañón que te vaya bien, hay que ver lo que pasó ahora con la pandemia, cientos de empresas quebraron, tampoco hay mucho apoyo del gobierno, uno se tiene que buscar sus propias oportunidades y sé que la mía será en otro lugar".

Los temas de dinero y finanzas personales son un tema estresante para los millennialls que enfrentan obstáculos financieros sin precedentes, de acuerdo una encuesta que realizó la plataforma de asesoría financiera Adulting.

"La tasa de desempleo juvenil en México es alrededor de 6%, esto es el doble de la tasa de desempleo en la población general, además, la compensación laboral para esta generación es mínima, muchos millennials aceptan trabajos para los cuales están sobrecapacitados y por los que reciben remuneración baja, además de esto, otro gran reto al que se enfrentan es la falta de educación financiera: 50% de los millennials en México desconoce cuestiones básicas de finanzas personales", según Adulting.

Entre los hallazgos de la encuesta está que a los millennials mexicanos sí les importa su salud financiera ya que 90% de los encuestados dicen que el tener un buen manejo de sus finanzas es clave para lograr sus propósitos y objetivos de vida; sin embargo, 88% de los millennials cree que no recibieron las herramientas en su educación para planear sus finanzas por parte de su escuela o su familia.

Las finanzas durante la vejez de dicha generación son una preocupación latente, ya que 45% de los millennials encuestados afirmó que la principal razón por la que quieren planear sus finanzas es poder ahorrar para esa etapa de la vida.

Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en los resultados de estimaciones pensionarias que se realizaron para trabajadores que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 36 años de edad o menos, se estimó que acumularían en promedio 434,714 pesos cuando lleguen a 65 años, una cifra que no alcanzaría para cubrir los años de retiro.

Liliana Olivares, CEO y fundadora de Adulting consideró que para retomar el control de las finanzas personales es necesario tener en cuenta los puntos básicos del ahorro.

-Siempre recomendamos ahorrar entre 20 y 30% de nuestros ingresos. Es mediante este ahorro que podemos comenzar a tomar control

-No contar con recursos para el futuro no es la única preocupación de los jóvenes, la encuesta también demostró:

-Miedo a no tener dinero para su vejez

-Miedo a perder su trabajo y con ello no poder cubrir sus gastos fijos

-Miedo a nunca poder hacerse de una propiedad

"Actualmente es muy difícil para los millennials mexicanos acceder a un crédito para poder comprar un inmueble ya que sus ingresos mensuales son menores a los que tenían sus padres, además a esto le aumentamos la inflación, costo de vida, locación, etc., reafirmando su miedo a no poder lograrlo", según la encuesta.





















