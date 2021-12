México vs EU por los autos ¿Quién sale más perjudicado?

El gobierno mexicano amagó con tomar represalias contra Estados Unidos si el Senado americano aprueba nuevos incentivos fiscales para autos eléctricos que ponen en desventaja a los vehículos ensamblados en el país.

La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, reveló que desde el gobierno de México contemplan iniciar represalias comerciales bajo el T-MEC y la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Estados Unidos si el Congreso de ese país aprueba la iniciativa “Build Back Better”, que contempla dar créditos fiscales para vehículos eléctricos.

En videoconferencia de prensa, la funcionaria federal dijo que la Secretaría de Economía tiene ciertas preocupaciones por la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos apruebe un nuevo crédito fiscal para vehículos eléctricos como parte de dicha iniciativa aprobada el 19 de noviembre en la Cámara de representantes y que ahora está consideración en el Senado.

En caso de que la propuesta se apruebe y se instrumenten los créditos fiscales, México recurrirá a los instrumentos legales que tiene a su disposición para hacer valer nuestros derechos

¿Quién sale más raspado?

"México no tiene fortaleza en el sector automotriz, la actividad que se realiza es meramente maquiladora pero no hay producción de autos propios y está en franca desventaja frente a otras industrias en el mundo, particularmente la de Estados Unidos, aseguró Manuel Díaz Mondragón, presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales.

El experto dijo a La Silla Rota que una confrontación con Estados Unidos no conviene a México. "Estar en pleito con el gobierno estadounidense supondría serías afectaciones, simplemente no vendrían a producir lo que se traduciría en que no habría empleos, ni ingresos, ni empleos. Además, hay aspectos legales, económicos, financieros y técnicos que se tienen que evaluar a fondo antes de ciertas suposiciones".

A pesar de ello, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) manifestó que los nuevos incentivos para autos eléctricos en Estados Unidos son discriminatorios de las exportaciones mexicanas.

Por ello, la Concamin, que lidera José Abugaber Andonie y que representa a más 120 cámaras y Asociaciones del sector industrial en el país, se sumó a la postura del Gobierno de México y manifestaron su apoyo en la defensa del sector automotriz mexicano.

En Estados Unidos se propusieron incentivos fiscales a quienes compren autos eléctricos con mayor contenido estadounidense en las partes que integran su ensamblaje, especialmente en las baterías, que fue aprobada por la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense y se espera se vote en el Senado el próximo 13 de diciembre.





















































cj