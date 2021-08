¿México puede pagar deuda con los US$12 mil millones que dará el FMI?

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, próximamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgará a México un monto equivalente a 12 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) como parte del histórico apoyo financiero global con el que la institución pretende impulsar la recuperación tras la pandemia.

Este monto histórico será por un equivalente de hasta 650 mil millones de dólares estadounidenses y se otorgará de acuerdo con las cuotas que paga cada país al organismo.

Antonio Sandoval, especialista económico destacó: "Es importante hacer notar que no se trata de un crédito en dólares, sino de un préstamo en Derechos Especiales de Giro, por el equivalente a 12 mil millones de dólares o de otras monedas".

¿Polémica?

El presidente López Obrador anticipó que dicho monto otorgado por el FMI en DEG se destinará al pago anticipado de deuda.

En un texto publicado en Alto Nivel, Antonio Sandoval retomó que el presidente dijo que no sería como antes, cuando esos recursos eran depositados en el Banco de México para engrosar las reservas internacionales. Afirmó que las reservas del país han crecido mucho y que, por lo tanto, sería mejor que el dinero se destine al pago de deuda y no a engrosar las reservas, ya que éstas reciben muy poco de intereses.

Dio como referencia que el subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, contradijo al presidente al señalar que dicha propuesta, la de utilizar los recursos para el pago anticipado de deuda del país, era inviable debido a que no lo permite nuestra legislación vigente.

Por mandato de ley, en nuestro país los activos de la reserva internacional no se pueden utilizar para pagar deuda, recordó Esquivel.

Sandoval explicó que los DEG están destinados única y exclusivamente al fortalecimiento de las reservas monetarias de cada nación.

Dijo que el propio FMI define los DEG: "Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son activos de reserva internacional creados por el organismo con el fin de complementar las reservas oficiales de los países miembros".

¿Qué son los DEG?

"Los DEG no son una moneda. No podemos decir que el DEG es la moneda del FMI ni mucho menos, los DEG no cotizan en ninguna parte, no tienen de hecho cotización, aunque cuando fueron creados se les asignó un valor de 0.888671 gramos de oro, que era en ese momento, 1969, el valor del dólar con respecto al oro", dijo Sandoval.

Entonces, si los DEG no pueden ser utilizados para pagar deuda directamente de un país ni para enfrentar otro tipo de compromisos financieros, ¿en que se pueden gastar los países los DEG?

Recursos para enfrentar crisis

"Los DEG forman parte de las reservas internacionales de un país; eso quiere decir que tan pronto México reciba los 12 mil millones de dólares del FMI anunciados por el presidente, dicho monto formará parte del patrimonio monetario de Banxico y engrosará las reservas, mismas que, por cierto, rebasarán por primera vez en la historia los 200 mil millones de dólares", explicó.

Además de fortalecer las reservas de un banco central y de un país, dijo, los DEG tienen una función muy específica: sirven para enfrentar eventuales necesidades de financiamiento de la balanza de pagos de un país.

Entonces, "los DEG pueden ser utilizados para enfrentar crisis de balanza de pagos, es decir, para que el país pague con ellos los compromisos derivados de su intercambio comercial con el mundo, generalmente importaciones, que le permitan mantener una posición sólida o de sobrevivencia en el exterior y poder acceder a los insumos necesarios para su desarrollo".

Antonio Sandoval ejemplificó: "En diciembre de 1994, el Banco de México se quedó sin reservas internacionales. Las crónicas de la época señalaban que apenas contaba con 3 mil millones de dólares, pero debía pagar 30 mil millones en los próximos 10 meses. El país no tenía dólares para pagar sus compromisos financieros ni para pagar los acuerdos comerciales de entidades públicas y privadas. Es decir, había una crisis en la balanza de pagos de México. Si el FMI le hubiera otorgado un crédito en DEG en ese momento, México hubiera podido pagar esos compromisos financieros comerciales y enfrentar entonces de una mejor forma los problemas de deuda".

"Para eso sirven los DEG, para fortalecer las reservas internacionales de un país y enfrentar los compromisos de la nación con el exterior derivado de su intercambio comercial, si fuera necesaria tal acción", aclaró.













