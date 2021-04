¿México manipula su tipo de cambio peso dólar? Esto sabemos

El hecho de que México esté en la lista de monitoreo de operaciones cambiarias del gobierno de Estados Unidos no significa que México sea una economía que manipula su tipo de cambio para obtener algún tipo de ventaja en el comercio internacional, por lo que no amerita sanciones por parte del gobierno estadounidense, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este viernes que incluyó a México e Irlanda en una lista de monitoreo estrecho de sus operaciones cambiarias.

La Secretaría de Hacienda explicó que la inclusión de México en el reporte de Políticas Macroeconómicas y Cambiarias de los Mayores Socios Comerciales de Estados Unidos se debe a un efecto metodológico derivado del nivel alcanzado en el intercambio comercial con Estados Unidos en 2020.

Dijo que este nivel se explica por el incremento en la demanda de exportaciones mexicanas por los estímulos fiscales y monetarios que se implementaron Estados Unidos, frente a un menor dinamismo de las importaciones mexicanas provenientes de este país por los efectos de la depreciación del peso mexicano y la pandemia generada por la covid-19.

De modo que el efecto metodológico es transitorio; conforme la recuperación económica de México se vaya consolidando, la balanza bilateral con Estados Unidos se ajustará a niveles observados antes de la pandemia.

La Secretaría detalló que, en este reporte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos analiza a los 20 socios comerciales más importantes de comercio bilateral; además monitorea el comportamiento de las balanzas comerciales y las intervenciones de mercado de divisas, con el fin de que no se afecte el intercambio comercial y el mercado laboral de Estados Unidos.

En total son 11 países los que se encuentran en la lista de vigilancia del sistema cambiario, poniendo especial atención a sus intervenciones del mercado de divisas.

Entre las naciones que se incluyen en la lista de vigilancia figuran socios comerciales importantes de la nación norteamericana, como Alemania, Italia, India, Malasia, Singapur, Irlanda, China, Japón, Corea del Sur, México y Tailandia.

¿MENSAJE?

Manuel Mondragón, presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales comentó a La Silla Rota que "viene una presión fuerte de parte del gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden. No se está haciendo tanto ruido, pero hay que acostumbrarse a ver presiones de esta naturaleza, de que nos enlisten como al narcotráfico o los terroristas, al final de cuentas se hacen listas de los no gratos para el gobierno americano".

"El que México entre a una lista bajo el punto de vista estadounidense negativo señala presión para el gobierno mexicano y eso incrementará la necesidad de las autoridades financieras a tener que dejar que el tipo de cambio se pueda devaluar; por lo general el gobierno y la autoridad monetaria intervienen para que no se llegué a la devaluación, pero en este caso es un llamado a no intervenir", dijo.

El especialista explicó: "estamos en un año particularmente importante a nivel electoral y de alguna forma el llamado de Estados Unidos es que no por aspectos electorales o populistas haya una intervención en política cambiaria, debe seguir en función de libre mercado, oferta y demanda y si hay que devaluar se devalúa , el gobierno no tiene que presionar al banco central para que no haya devaluación".