Mexicano gana concurso del MIT con plataforma de economía en pandemia

Guillermo de Alva, estudiante de la Especialidad en Seguridad de la Información de la Universidad Iberoamericana, junto con cinco estudiantes de la Universidad del Pacifico de Lima, Perú, ganaron el Latin American vs. covid-19 organizado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), un hackatón cuyo propósito fue desarrollar soluciones de impacto en el corto plazo frente a la pandemia por covid-19.

El proyecto que desarrollaron De Alva, Lorena Delgado, Darwin Ma, Rodrigo Carrión, Micaela Chávez y Claudia Voysest fue HandyCash, una plataforma web que crea una comunidad de tiendas interconectadas para establecer sinergias entre sí. Puede funcionar como una red en las que el cliente puede hacer depósitos, prepagos y luego retirar productos en otras.

¿En qué consiste el proyecto?

Guillermo de Alva platicó que la solución con la que ganaron la categoría Empoderando la economía informal–Fomentando el comercio electrónico y asegurando la cadena de pagos propone que las tiendas pequeñas tengan una asociación entre ellas para que los consumidores depositen dinero en las que están cerca de casa; pero si de pronto van a otro sitio y no tienen efectivo, por medio de un número de cuenta y a través de mensaje de texto (para evitar un problema con la conectividad) se valide la transacción y se pueda realizar el retiro de la mercancía.

Mantener cadena de pagos

De acuerdo con el estudiante de la Ibero, no se trata de que las personas depositen grandes cantidades, sino lo necesario para acudir a la tienda. Esto permite que la cadena de pagos no se interrumpa sobre todo en situaciones como la que se vive actualmente con la pandemia. Con esto, los consumidores podrán depositar y consumir en cualquier tienda, y los dueños de estos negocios, hacer un balance cada semana.

HandyCash pretende organizar los flujos para evitar que haya tiendas que no vendan nada, pero que reciban mucho o viceversa. Con esto, se ofrece la posibilidad de dar créditos a las bodegas cuando no haya efectivo para el pago de proveedores que exigen el pago inmediato de la mercancía en momentos de crisis.

"El propósito fundamental de este proyecto es poder dar un paso hacia la formalización de los negocios porque usualmente las empresas que ya están formalizadas tienen ventajas como los créditos y la disposición financiera, que permiten que los clientes pagar con tarjeta y así facilitar las transacciones.

"La iniciativa les dará a estas tienditas la oportunidad de ver dichos beneficios y bancarizarse. Pero para convencer a la gente de que haya un cambio hacia la formalización, se tiene que transformar su realidad material", explicó el estudiante.

Concurso

Este evento, en el que participaron mil 500 personas seleccionadas, inició el viernes 19 de junio cuando los participantes presentaron sus ideas sobre una problemática específica; después, formaron equipos para abordar los problemas clave y diseñaron soluciones. Durante las 48 horas siguientes, los equipos trabajaron sobre las propuestas con la ayuda de mentores y socios.

El 21 de junio, los participantes se reunieron para presentar sus lanzamientos finales a los paneles de jueces. Los equipos ganadores tendrán la oportunidad de desarrollar conjuntamente e implementar su solución con el apoyo de los socios de este evento como Amazon Web Services, MIT Latin America Office, The Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, the MIT Innovation Initiative, MIT Hacking Medicine.