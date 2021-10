Meta de Facebook "revive" al Bancomer de BBVA en redes

Facebook cambia su nombre a Meta, desvinculando su identidad corporativa de la red social del mismo nombre envuelta en contenido tóxico y destacando un cambio hacia una plataforma informática emergente centrada en la realidad virtual.

"El metaverso es la próxima frontera", dijo el director ejecutivo Mark Zuckerberg en una presentación en la conferencia Connect de Facebook, celebrada virtualmente este jueves. "De ahora en adelante, vamos a ser metaverso primero, no Facebook primero".

El cambio de nombre de Facebook es la señal más definitiva hasta ahora de la intención de la compañía de apostar su futuro en una nueva plataforma informática: el metaverso, una idea nacida en la imaginación de los novelistas de ciencia ficción. En la visión de Facebook, las personas se congregarán y se comunicarán ingresando a entornos virtuales, ya sea que estén hablando con colegas en una sala de juntas o pasando el rato con amigos en rincones remotos del mundo.

La costumbre es más fuerte

Sin embargo, como diría el cantautor Juan Gabriel, "la costumbre es más fuerte que el amor", y en el caso de las empresas y la mercadotecnia aplica casi igual.

"Es muy difícil cambiar en una audiencia esos posicionamientos en la cabeza. Es algo a lo que los mercadólogos le sacamos la vuelta: para cambiar algo ya culturalmente posicionado se necesita no solamente un trabajo de comunicación preciso, excelente y estratégico, sino también se requiere hacer ver a la audiencia un beneficio en ese cambio; si no, no hay modo", de acuerdo con Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor en el departamento de mercadotecnia y análisis, en la Escuela de Negocios, del Tecnológico de Monterrey en una entrevista para Tec Review.

Dijo que una característica de las audiencias es que se rigen según el refrán de "más vale malo por conocido que bueno por conocer", y más aún vale si lo conocido no es percibido como malo.

"Somos personas acostumbradas a establecer rutinas, procedimientos, ideas y preferencias. Esto nos empuja conductualmente hacia lo que ya tenemos bien establecido en la mente", explicó el experto en la citada entrevista.

Dio como referencia que la transición de nombre que BBVA ha intentado fijar en la memoria de sus clientes en México, simplemente no ha funcionado, porque, como lo decía Blas Pascal, matemático francés del siglo XVII, "el corazón tiene razones que la razón no entiende".

Reacción en redes

Tras el anuncio de Mark Zuckerberg, la reacción en redes sociales como Twitter no se hizo esperar y recordaron que los mexicanos, por más que se esfuercen las marcas, siguen nombrándolas como al principio, tal es el caso de Bancomer o Reino Aventura.

Tas viendo que le digo Bancomer al @BBVA_Mex y quieres que al Facebook le diga Meta... lógica, bro pic.twitter.com/aQzuOZpqBn — Jon Mancilla (@johnmmsmile) October 28, 2021

Oye Mark, yo le sigo diciendo Bancomer a @BBVA_Mex, IFE al @INEMexico, Hacienda al @SATMX, Reino Aventura al @SixFlags, Regenta a @Claudiashein y DF a la Cd de México y quieres que le diga "Meta" a #Facebook vete a la chingada ! .. pic.twitter.com/a9E4S2dpWv — Aprendiz de Brujo® (No soy Periodista) (@JoseAntonioLo06) October 28, 2021









