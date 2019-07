Melanie: Le dijeron 100 veces "no" y ahora administra empresa multimillonaria

“Lo normal después de tu centésimo ‘no’ es dejar de intentar, pero tienes que perseverar”, ella no lo hizo. (Especial)

La constancia es la clave para lograr los objetivos puestos en la vida, de eso da cuenta la historia de Melanie Perkins, mujer emprendedora que a sus 31 años es dueña de una empresa valuada en 1 billón de dólares.

“No podría decir que he tenido un jefe terrible, pero sí aprendí de experiencias paralizantes de rechazo al inicio, lo que hizo que fuera importante mantener el enfoque en mi objetivo y ser persistente”, comenta Perkins para Entrepreneur.

En entrevista, la empresaria detalla que cada vez que un inversionista hacía una pregunta difícil o daba una razón para no invertir en la firma para la que trabajaba, ella misma revisaba “de pe a pa” la propuesta presentada para saber qué era lo que había que arreglar.

“Lo normal después de tu centésimo ‘no’ es dejar de intentar, pero tienes que perseverar”, expone.

A los 14 años, Melanie inició su primer negocio en Perth, Australia, se trató de una pequeña empresa de diseño y venta de bufandas.

Posteriormente, a los 22, fundó Fusion Book, firma que actualmente es el publisher de anuarios escolares más grande del país oceánico, con presencia en Nueva Zelanda y Francia.

Sin embargo, desde 2013 Melanie Perkins lanzó Canva, plataforma que facilita a los usuarios la realización de diseños de calidad profesional, sin que necesariamente se tenga un amplio conocimiento en el campo.

Se estima que dicha empresa cuenta con más de 10 millones de usuarios alrededor del mundo, además de que se encuentra disponible en 100 idiomas y una creciente galería de imágenes de más de 3 millones de archivos.

La empresa, que tiene un equipo de más de 250 empleados, fue valuada en 1 billón de dólares en enero de 2018.

¿Qué aprendiste del peor jefe que hayas tenido?

No podría decir que he tenido un jefe terrible, pero sí aprendí de experiencias paralizantes de rechazo al inicio, lo que hizo que fuera importante mantener el enfoque en mi objetivo y ser persistente. Cada vez que un inversionista nos hacía una pregunta difícil o nos daba una razón para no invertir, nos enfocábamos en lo que cambiaríamos. Yo revisaba nuestra propuesta después de cada junta, más de 100 veces al año, para constatar preguntas o arreglar lo que fuera que hubiera que arreglar. Lo normal después de tu centésimo ‘no’ es dejar de intentar, pero tienes que perseverar. Continuamente invertía mi energía en cosas que podía mejorar, resolver, intentando encontrar gente que creyera en mi visión y que quisiera subirse al viaje.

