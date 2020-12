Medida contra Telcel busca piso parejo: comisionado del IFT

Las medidas asimétricas impuestas al grupo América Móvil están destinadas a generar un piso parejo entre competidores y, con ello, beneficiar al consumidor final, aseguró Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

"Estas medidas están dirigidas a fortalecer la competencia, y fortaleciendo la competencia se beneficia a los usuarios, es decir, quienes compran el servicio. Los usuarios son los clientes, no los competidores, a los competidores simplemente se les pone piso parejo para que todos puedan ofrecer servicios en las mismas condiciones", dijo.

En entrevista con La Silla Rota, Robles explicó que las medidas asimétricas -para que los usuarios puedan contratar por separado el plan de telefonía y el equipo de comunicación móvil- que impuso el Instituto, se presentan en forma de juicio, y no pueden suspenderse pese a que el análisis de un amparo esté en proceso.

"Estas medidas siguen prácticas internacionales y han seguido un procedimiento para imponerlas, como en forma de juicio, esto quiere decir que se hace una revisión de parte del Instituto para imponer las medidas, el interesado presenta los argumentos en su favor y, en función de esos elementos hacemos una ponderación.

"Lo que se busca es mejorar la competencia y, en ese sentido, creo que estas medidas son justas y pertinentes, por lo cual, bajo mi punto de vista no tendrían por qué suspenderse, de cualquier forma, eso es algo que le toca al Poder Judicial", explicó.

Este martes, el IFT dio a conocer las nuevas medidas impuestas a las empresas del grupo América Móvil, entre ellas Telcel, para obligarlas a firmar dos contratos con sus clientes cuando éstos compren un plan de telefonía móvil junto con su equipo celular.

A partir de estas medidas, Telcel ya no podrá obligar a sus clientes a pagar en abonos mensuales el aparato telefónico con cargo al plan de datos móviles y llamadas, por dos años; sino que los clientes podrán migrar su plan en los seis meses posteriores al contrato.

La empresa anunció la presentación de amparos en contra de las medidas, pues argumentan que el subsidio que hacen del monto del equipo de telefonía no genera una disparidad para su competencia directa, como Movistar y AT&T.

"Las medidas ya no se suspenden cuando hay una impugnación, sino que tiene que haber un juicio y hasta que termine el juicio, si la autoridad judicial así lo determina, es cuando se podría suspender. Pero no es como antes que se podían suspender a través de amparos directos, las medidas van y se suspenden si considera que no fueron pertinentes", detalló.

Las medidas asimétricas impuestas al grupo América Móvil, de Carlos Slim, fueron resultado de la revisión bienal de medidas de competencia que lleva a cabo el IFT y donde, cada dos años, se analizan los resultados de medidas impuestas con anterioridad.

En las revisiones bienales, el IFT pondera tres ejes para imponer o retirar medidas: que éstas fortalezcan la libertad de los usuarios de telecomunicaciones para elegir un servicio u otro, que se presten servicios en iguales condiciones a mayoristas y que se fortalezcan los mecanismos de verificación de las medidas asimétricas.

A través de estas medidas, según explicó Arturo Robles, se ha logrado disminuir en 47% el costo por telefonía móvil y fija, y se ha observado que los servicios se otorgan de mayor calidad y las empresas buscan innovar en tecnologías a precios más accesibles.

Un ejemplo de medida diferenciada que se impuso al mismo grupo, en años anteriores, fue la eliminación de las tarifas on net y off net, es decir, aquellos cobros que beneficiaban a números de la misma compañía (en ese caso Telcel)" y que afectaban a la competencia.

CASO FOX SPORTS

Sobre las medidas asimétricas que se impusieron a la compañía Fox Sports para vender los canales de televisión deportivos a una empresa de la competencia, pues son dueños también del conjunto de canales ESPN, Robles explicó que se les otorgó una prórroga para la venta, debido a que la epidemia de covid-19 retrasó las pláticas de compra.

"La resolución es la misma, pero la compañía solicitó una prórroga ya que con la epidemia sus potenciales compradores detuvieron las negociaciones. Ellos siguen teniendo la obligación de vender los canales y ahora tienen tres meses más para continuar con la desincorporación de éstos", explicó.

La prórroga a Fox Sports inició el 30 de noviembre de este año, y termina el 28 febrero de 2021. Sin embargo, el proceso de desincorporación concluye hasta el 5 de marzo.