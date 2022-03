"Me tengo que bañar con agua fría o cada tercer día"; así sube el precio del gas

"Cargué gas a mediados de febrero y me toca cargar en los próximos días, pero por el aumento de precio, me toca bañar con agua fría o bañarme un poco más tarde que ya no hace frío para no utilizar tanto el boiler", dijo Raúl.

Por su parte, Lilia comentó: "Ahora que el precio del gas nuevamente va a subir lo que trato de hacer para economizar es guisar menos, es decir, en un día cocino para dos días y al final cocino dos o tres guisados en la semana".

La familia Aguilera, tres de sus 5 integrantes hacen home office y por lo general se bañan durante el transcurso del día "porque no tenemos la necesidad de bañarnos temprano para salir, que es cuando hace más frío y se consume más gas, ahorita ante este escenario de aumentos lo que hacemos es bañarnos cada tercer día".

Aumentos

Los precios del gas se elevan durante esta semana en la Ciudad de México, de acuerdo con la metodología establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El objetivo real de esta medida es que las familias mexicanas logren adquirir el gas LP a precios accesibles, sin afectar el costo que asumen los comercializadores, distribuidores y expendedores.









El aumento

Específicamente en la Ciudad de México el precio máximo del gas LP se eleva de $22.90 a $23.74 (esto implica un incremento del 3.6% respecto a la semana previa). Mientras que el precio máximo de gas por litro aumenta de $12.37 a $12.82 (es decir un aumento del 3.6% en comparación con la semana previa).

Estos precios incluyen el IVA.

Estos precios se mantendrán vigentes hasta el próximo sábado 12 de marzo. Los precios máximos son diferentes en cada localidad dentro de los estados.

Efecto internacional

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base dijo a La Silla Rota: "El precio del gas en Europa alcanza niveles máximos históricos y eso presiona el precio del gas en América y mientras siga la invasión de Rusia a Ucrania seguirán los incrementos en materias primas, principalmente en energéticos y granos".

Por su parte, Ramsés Pech, analista en temas energéticos comentó: "Los precios están aumentando por el incremento del precio de barril, y principalmente por el aumento del Precio del WTI, el cual es el utilizado en su mayoría por las refinerías de Estados Unidos, de donde sale principalmente el Gas LP".

"Para el caso de refinación hoy los márgenes han incrementado derivado del precio del barril y el gas natural, incrementando los precios de los productos de salida como gasolinas, diésel, turbosina y gas licuado de petróleo. Según el último informe de la OPEP de febrero , el margen observado al refinar crudo WTI (Esados Unidos) es de alrededor de 17.31 dólares por barril, el Brent (Rotterdam) 5 dólares, y crudo de Oman (Singapur) 6 dólares. México el promedio en 2021 fue de 3 dólares. Pero al cuarto trimestre fue de 0.31 dólares, siendo que aumento el volumen de destilados e incremento de utilización de refinerías".









































































