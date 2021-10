"Me sentí robado cuando fui a sacar dinero del cajero y no me lo dio completo"

Juan quería retirar 2 mil pesos y solamente recibió mil 500 en unos billetes "de prueba", es decir, billetes que se utilizan en los cajeros automáticos como parte de la operación de sus sistemas.





"Me sentí robado cuando fui a sacar dinero del cajero de y no me dio el dinero completo", dijo.





"El banco contestó como una queja no favorable y tuve que acudir a la Condusef y actualmente se encuentra en proceso de atención", dijo.





Las fallas en los cajeros automáticos son recurrentes entre los usuarios y una de ellas es cuando no entrega completa la cantidad solicitada o no entrega el dinero, pero sí lo resta de la cuenta bancaria.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en 2017 recibió más de 2 millones de reclamaciones relacionadas con el mal funcionamiento de los cajeros automáticos. De este total, 109 mil 655 eran denuncias de que el cajero no entregó a usuarios la cantidad de dinero solicitada.





En redes sociales es común encontrar denuncias de usuarios por la misma situación, el cajero automático no dio el dinero completo:

Si esto llega a ocurrir, es necesario que las personas lo reporten de inmediato al banco. Es obligación de la entidad restituir la cantidad que el cajero no entregó.

¿Qué hacer?

-Reportar de forma inmediata al banco la operación realizada en el cajero. En términos generales, el banco deberá subsanar la cantidad que el cajero no entregó a sus clientes.

-Al utilizar el cajero, debes de asegurarte que cualquier operación que realices debe ser efectuada con éxito. Cualquier anomalía debes reportarla inmediatamente al banco.

-Guarda siempre el comprobante de la transacción.

-En ocasiones, los cajeros no pueden imprimir tu comprobante al momento de realizar un retiro o cualquier otra operación. En estos casos, puedes solicitar una consulta de los últimos movimientos realizados en tu cuenta.

-Si acudiste al cajero en la noche o fin de semana o festivos, cuando las sucursales están cerradas, es importante guardar el comprobante de la operación y llamar a los números de atención de tu banco.

-Si después de acudir a tu banco y de presentar la documentación que te pide y tu queja resulta no favorable, puedes acudir a las oficinas de la Condusef para seguir con el caso y tratar de recuperar tu dinero.

































