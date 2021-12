Me sentí engañado: BBVA no respeta promoción de compras en el Buen Fin a MSI

Los meses sin intereses son una oferta difícil de rechazar cuando vamos a hacer una compra 'importante', ya que de esta forma no sufriremos de más cuando llegue la inminente fecha límite de pago.

Si hiciste compras en comercios nacionales del 10 al 16 de noviembre con tu tarjeta de crédito BBVA activa tu promoción llamando a Línea BBVA del 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2021, así dice la publicidad del banco. Sin embargo, usuarios en redes sociales han acusado a la institución financiera no ha respetado dicha promoción o que no han podido hacerla efectiva.

El usuario de Twitter escribió: "El Buen Fin siempre me ha parecido una estafa. Mero gancho para que compremos cosas innecesarias. Sin embargo, no niego que para algo que se ha buscado adquirir, el que haya MSI es útil. Pero cuidado. Yo ya llame a BBVA, pero muchos "peros" para aplicar por los MSI".

Los usuarios se han inconformado por lo difícil que resulta tener una respuesta desde los diferentes canales de comunicación del banco.

Lo que dice el banco

-Para hacer válida la promoción de "El Buen Fin", el cliente necesita realizar compras con tarjetas de crédito físicas o digitales pagando en una sola exhibición, es decir, que no se incluya ningún pago diferido a meses sin intereses ofrecidos directamente en los comercios.

-Para aquellos clientes que recibieron un mensaje de BBVA en su dispositivo móvil lo deberán contestar por la misma vía a más tardar el 9 de noviembre, pues sus compras quedarán inscritas en forma automática. Si el cliente no recibe dicho mensaje o no lo contestó, podrá llamar a Línea BBVA del 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2021 al teléfono 55 5226 26 63 para inscribir sus compras.

