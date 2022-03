"Me negaron un crédito por estar boletinado en el Buró de Crédito"

"Lo sentimos. No podemos darle el crédito de nómina que solicita porque está boletinado en el Buró de Crédito", contó "Juanita".

Ella comentó que solicitó un crédito para amortizar los efectos económicos que ha traído la pandemia por la covid-19. "He tenido problemas de dinero, y no he sido constante en mis pagos cuando he usado la tarjeta de crédito, sobre todo".

Hace 5 años pidió un crédito personal y también se vio en dificultades para completar su pago. "Mi línea telefónica dejé de pagarla un tiempo, por lo mismo que mis deudas me han rebasado, pero como hace tanto de eso, la verdad es que ni me acordaba, sino hasta ahora que pensé que podía obtener un crédito de nómina e irlo pagando, pero mientras, pagar otras deudas, y sí sentí feo que me lo negaran, pero también reconozco que no he sido disciplinada y no porque no quiera si no porque la situación económica ha sido más complicada para unos".

Lo que puede pasar

Si has solicitado créditos y por alguna razón has tenido algunos atrasos y tus pagos no han sido completos obtendrás una calificación menor en el Buró de Crédito, la cual te puede afectar a la hora de solicitar otro préstamo.

Pero si la calificación es muy mala, habrá instituciones que no te quieran otorgar un crédito.

De acuerdo con BBVA, p ara obtener un préstamo de nómina es importante contar con un buen historial crediticio. En este sentido, estar en el Buró de Crédito es un factor que las instituciones bancarias tienen en cuenta; sin embargo, en algunos casos podrías obtener el préstamo si la interacción con tu banco ha sido positiva.

De tal forma, la aprobación del préstamo y la cantidad, en caso de que estés en el Buró es una decisión que dependerá del banco en el cual recibas tu sueldo.

¿Es malo estar en el Buró de Crédito?

Debes saber que aparecer en el Buró de Crédito no siempre es malo. Todas las personas que aparecen en el Buró han solicitado préstamos, y simplemente es una base de datos que muestra la forma en cómo pagas tus deudas.

La información se va registrando en el Buró de Crédito cada vez que una persona adquiere algún tipo de crédito, financiamiento, préstamo o servicio, proporcionado por ejemplo, por un banco, una tienda departamental, una agencia automotriz e incluso una compañía telefónica. En otras palabras, al momento en que solicitas por primera vez algún tipo de crédito a una institución, entras a formar parte del Buró de Crédito.

El Buró de Crédito informa tu historial de comportamiento crediticio por medio de un reporte de crédito, este documento concentra toda la información que le proporcionan las instituciones de crédito, creando una historia de los créditos y pagos que se han realizado. Con esta información se hace una evaluación para asignarte un score de crédito, que es un valor entre 300 y 850 puntos. Esta calificación cambia en el tiempo según el cumplimiento que tengas de tus obligaciones financieras. El Reporte de Crédito incluye la fecha de apertura y de cierre de cada crédito, su saldo y si éstos han sido pagados puntualmente o han tenido retrasos.





¿Cómo funciona?

El Buró de Crédito no decide si una solicitud debe ser aprobada o no. Su labor es solamente entregar un reporte de crédito a los otorgantes (bancos). Los Otorgantes, además de revisar tu historial en Buró de Crédito, toman en cuenta factores como tu ingreso actual, tu edad, compromisos de pago recurrentes (como pago de colegiaturas, número de dependientes económicos, etc.) y algunos otros para calcular si pagarás bien en caso de que aprueben tu solicitud.

Los otorgantes toman su decisión de acuerdo a sus criterios y políticas internas.

Lo que debes saber

-Antes de solicitar un crédito consulta tu reporte de crédito especial para ver el estado actual de tus créditos y revisar que todos tus datos sean correctos.

De ese modo podrás corregir datos imprecisos o dar los pasos necesarios para mejorar tu situación crediticia antes de solicitar un crédito.

-Si no aprueban tu solicitud de crédito y tu reporte de crédito especial no presenta errores, retrasos de pago o montos muy elevados de deuda, es probable que el otorgante esté enfocado a clientes con un perfil distinto al tuyo.

-Busca otro proveedor de crédito que se enfoque a clientes con un perfil más cercano al tuyo.

¿Qué te ayudaría a conseguir un crédito?

Para aumentar tus oportunidades de obtener créditos necesitas que tu historial tenga:

-Pagos puntuales: muestra que organizas adecuadamente tus ingresos para cumplir correctamente con los pagos

-Nivel bajo de deuda: muestra que no estás saturado de deudas y que todavía tienes margen para pagar un nuevo crédito





























































