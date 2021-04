"Me llamaron supuestamente de Banamex y me pidieron mis datos, era un fraude"

"Me llamaron de Banamex para informarme de un cargo raro. Les dije que no lo había hecho y me ofrecieron bloquear el cargo, supuestamente me pasaron al área de prevención de fraude y hasta pusieron una grabación del banco", cuenta "Gabriela".

Ya en "prevención de fraudes", me dijeron que mi app estaba siendo usada en dos ubicaciones, una de ellas en Jalisco con un Iphone 8 plus y desde ahí manejaban mis finanzas y tenían acceso a mi dinero. Nada de esto es cierto.

La "ejecutiva" del banco me pidió eliminar mi app "porque tenían que reiniciar todo y me llegó un mensaje de texto de Banamex con un código, el cual ella me solicitó, pero me negué a darlo bajo el argumento de que no podía compartirlo con nadie".

La supuesta ejecutiva se mostró muy comprensiva de mi negativa, pero me advirtió que continuarían haciendo cargos sin mi consentimiento. Sin mostrar "interés" en esa advertencia, no accedí a dar ninguna información.

Después de un largo intento por obtener mi información, colgué la llamada. Al revisar el número del que me contactaron, me di cuenta que era de un celular, común y corriente.

"Lo que hice fue ir al banco a ver que todo estuviera en orden y efectivamente mi cuenta estaba bien y claramente fue un intento de fraude en el que no caí", comenta.

FRAUDE TELEFÓNICO

La Asociación de Bancos de México (ABM) alertó que los fraudes telefónicos aumentan en el país, al grado que este tipo de defraudación ya es más común y efectivo que el "phishing", o también conocidos como los correos electrónicos falsos.

De acuerdo con la comisión de Ciberseguridad de la ABM, los fraudes electrónicos, también conocidos como ´Vishing´ han aumentado en los últimos meses en México, pero también son una tendencia a nivel mundial, pues los cibercriminales están enfocando más esfuerzos en los clientes de la banca que en atacar a las mismas instituciones financieras.

Según datos de la Asociación de Bancos de México (ABM) se documentaron alrededor de 8.6 millones de quejas de usuarios de la banca por posible fraude entre enero y septiembre de 2020; a pesar que la cifra es "elevada", según la ABM, las operaciones que reportan posible fraude sólo representa 0.3% de las transacciones de la banca en el país.

Quienes hacen los fraudes telefónicos son muy hábiles y consiguen generar confianza, esto hace que muchas personas les sea más difícil decir ´no´ cuando alguien les llama directamente y pide información personal.

Los mensajes de texto fraudulentos son una nueva modalidad de robo electrónico; se producen cuando el cliente recibe un mensaje SMS del ciberdelincuente, suplantando la identidad del banco, con el fin de que el usuario haga clic en un enlace para compartir sus datos financieros en una página web falsa.

De acuerdo con la ABM estos son lo tres tipos de fraudes telefónicos:

-Llamadas directas en las que pretenden ser tu banco

-Vishing: Llamadas con mensajes pregrabados

-Smishing: Solicitud de datos personales a través de mensajes (sms)

NUEVA MODALIDAD, TEN CUIDADO

Además del vishing y smishing, ahora existe el spoofing, un fraude en el que por medio de una llamada telefónica, los defraudadores se hacen pasar por personal de una institución financiera para obtener la información confidencial de los cuentahabientes.

Los defraudadores utilizan un sistema que les permite suplantar el número original de donde se comunican para que éste sustituya el número telefónico de su institución financiera, de esta forma, cuando una persona recibe una llamada, el identificador arroja el número que tiene registrado al reverso de su tarjeta de crédito o débito, es ahí donde los delincuentes toman ventaja para hacer creer al cliente que realmente llaman del banco para solicitar la información confidencial.

DATOS QUE NUNCA DEBES COMPARTIR

-Número de identificación de la tarjeta CVV

-Número de Identificación personal (NIP)

-Códigos del token

-Datos para acceder a tu cuenta (usuario/contraseña)

ARGUMENTOS O EXCUSAS MÁS COMUNES QUE MENCIONAN EN FRAUDES TELEFÓNICOS

-Tienes depósitos retenidos

-Tu tarjeta ha sido bloqueada

-Tu cuenta o contraseña ha sido bloqueada

-Debemos actualizar sus datos de contacto

-Encontraron un cargo no reconocido

-Te ofrecen un descuento, un regalo, un premio