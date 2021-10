"Me llamaron 'del banco', pero me querían estafar"

"Me llamaron supuestamente del banco, uno del que no soy cliente, de American Express. Me llamaron por mi nombre completo y me ofrecieron una tarjeta de crédito. Les dije que no era a quien buscaban, una vez más me repitieron el nombre, solo alcancé a decir que había grabado la llamada y entonces colgaron", cuenta Alejandra.

Dice que el número de donde le llamaron era uno "común y corriente, no parecía del banco ni un call center. Una vez que me colgaron, regresé la llamada y me contestó una chica, al preguntar a dónde llamaba, me respondió que era al departamento en renta. No había lógica".





Olga también recibió una llamada "del banco": "Me preguntaron por unas compras en Amazon, las rechace y colgué. Regresé la llamada al mismo número y me respondieron supuestamente en el call center, la ejecutiva incluso me dio su número de empleado, me pidió datos personales como el número de mi tarjeta y NIP. Después supé que hicieron transferencias".





Advertencia

Si eres cliente de BBVA, debes tener cuidado ya que el banco advirtió que una nueva forma de fraude ha sido detectada, aunque en realidad si eres usuario de la banca debes estar siempre alerta ante la posibilidad de un fraude.





A través de su cuenta de Twitter, la entidad pidió a sus clientes mantenerse al pendiente ya que los defraudadores se han actualizado y pueden atacar cuando menos lo espere.





"Si te llaman ´del banco´ para pedirte alguna operación de ´prueba´ o que proporciones información bajo cualquier pretexto, cuelga de inmediato, ¡es fraude!", citó en la red social.

?? Mantente muy pendiente, los defraudadores todo el tiempo se actualizan y pueden atacar cuando menos lo esperas. ???????? pic.twitter.com/A6cif5n6vF — BBVA México (@BBVA_Mex) October 4, 2021

BBVA recordó que no realiza llamadas a sus clientes para canjear sus puntos BBVA por efectivo o alertar que los puede perder, solicitar claves de retiro sin tarjeta, que instale algún programa o aplicación de soporte, realizar una prueba o sincronización a distancia o pedirle un CVV dinámico, ya que esa clave, agregó, sirve para hacer compras.





El banco pidió a sus clientes terminar la llamada en caso de que alguna persona llame a nombre de la institución. Ante la posibilidad de sufrir un intento de fraude, BBVA sugiere identificar algunas de las acciones en específico que solicitan los estafadores:





-Si te llaman del banco para solicitarte alguna "operación de prueba"

-Canjear tus puntos BBVA por efectivo o alertarte que los puedes perder

-Solicitarte claves de retiro sin tarjeta

-Instalar en tu dispositivo inteligente alguna aplicación o programa de soporte

-Realizar una prueba o sincronización a distancia

-Solicitarte un CVV dinámico (código de seguridad), ya que esto solo sirve para realizar compras por internet, o teléfono, medios electrónicos de pago o pago con tarjeta

































