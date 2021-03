Me gasté los $25,000 que me dieron, pero no voy a poder pagarlos

Ricardo tiene un negocio de reparación de computadoras y el año pasado recibió 25,000 pesos como parte del programa de microcréditos de financiamiento, Créditos a la Palabra, ante la crisis económica por el coronavirus.

El tiempo pasó, los gastos aumentaron y las deudas crecieron. Ricardo gastó el crédito que estaba pensado para su pequeño negocio, y ahora tiene cubrir esa deuda adicional.

"Si no lo pago, tengo entendido que no hay algo que me pueda obligar a hacerlo, pero sí tengo claro que ya no sería elegible para próximos apoyos por parte del Gobierno", reconoció.

El "préstamo" que recibió Ricardo, al igual que casi un millón de personas más, debe pagarse en tres años, en el que se incluyen tres meses de gracia. En total se estaría liquidando 824 pesos en 33 abonos. No se solicita ni garantía ni aval.

"Cuando ingresé la solicitud fue para tener un apoyo para mi negocio, para aminorar el impacto económico de la epidemia de coronavirus, pero la situación está complicada", dijo.

SEGUNDA RONDA DE PRÉSTAMOS

Desde el pasado 8 de febrero, la Secretaría de Economía, a través de la Unidad de Desarrollo Productivo, comenzó a recibir solicitudes para el Programa de Apoyo Financiero para Microempresas Familiares (Crédito a la Palabra).

En este año se prevé otorgar 60,000 apoyos de 25,000 pesos, lo que representa un desembolso gubernamental de 1,600 millones de pesos.

Los préstamos se dan a través de la Unidad de Desarrollo Productivo, y este año se van a otorgar 20,000 apoyos para microempresas cumplidas, 20,000 para mujeres solidarias y 20,000 para microempresas familiares del Censo del Bienestar pendientes del 2020.

En el caso de para las microempresas, van a ser beneficiadas el crédito las que estén al día con sus obligaciones fiscales, y que mantuvieron el promedio de su plantilla laboral.

En cuanto a las mujeres solidarias, deberán estar incorporadas en alguno de los regímenes fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener el préstamo.