"Me estafaron: pagué el anticipo de la renta, pero ya estaba ocupado el depa"

"Di un adelanto para un depa que apenas se mostraría mañana. Sin embargo, este martes desperté con la noticia de que ya se rentó, aún cuando ya había hecho un depósito de $5 mil y en las redes sociales encontré que hay más casos como el mío y tienen pendiente el reembolso", contó "Mónica".

Confié en la startup @HomieMx_ para rentar un depa en CDMX, hice un depósito de prueba (ya que la exhibición sería mañana) y comentan que ya se rentó el inmueble. Abro las redes sociales de @HomieMx_ y veo qué hay muchos inconformes con el mismo caso. El rembolso es un misterio... — Mónica Garduño (@MonicaGarduno94) May 24, 2022

"Mónica" comentó que algo que llamó su atención fue que no le pidieron aval. "En verdad que ha sido una pesadilla buscar departamento en la Ciudad de México. Vivo en el Ajusco y buscó acercarme a Chapultepec.

Contó que "haciendo cuentas, gasto aproximadamente $4 mil de gasolina y otros $1,200 de pensión".

Acerca de lo que sucedía (que el departamento ya estaba en renta) se lo notificaron vía WhastApp.

Motivados, en parte, por la denuncia vía redes sociales, "me contactaron y en menos de 2 horas me transfirieron el depósito y me ofrecieron un agente inmobiliario personal y un departamento sin pagar adelanto, obvio no acepté pero agradecí que me devolvieran mi dinero"

Modus operandi



El defraudador publica en redes sociales el departamento o casa que renta en una zona de alta demanda, a un costo muy bajo.

Al contactarlo argumenta que mucha gente está interesada pero no te puede mostrar el inmueble o verte en persona, pues sufrió algún tipo de accidente o está de viaje.

Para apartar la vivienda y que nadie te la gane te pide realizar una transferencia o depositar un anticipo de hasta el 50% del alquiler. También te solicita que le envíes una foto de tu INE para iniciar el trámite.

La gente que ha caído en este robo menciona que después de hacer dicho depósito, el defraudador lo elimina y bloquea de todas las redes sociales.

De esta manera se queda con tu dinero y tus datos personales, lo que te deja expuesto a posibles fraudes a futuro.

¡No caigas en la trampa!

-Nunca realices ningún depósito por adelantado sin antes haber tenido contacto en persona con quien te ofrece una vivienda en renta.

-Desconfía de alquileres de bajo costo en zonas de alta demanda, puede tratarse de un fraude.

-Si no has iniciado el trámite en persona, no proporciones o envíes fotos de tu INE o de tu tarjeta de crédito o débito a quien te lo solicite, en su caso, tú también pide una copia de su identificación.

-El proceso recomendable de renta es el siguiente: primero te deben mostrar la propiedad, en caso de aceptar, las dos partes deberán firmar el contrato de arrendamiento y te darán tus llaves, hasta ese momento le entregarás la renta o los depósitos.

-Buscar una vivienda es un paso muy importante para tu economía, ¡cuídate de los fraudes!

cj