"Me di un pequeño lujo que costó $10 mil y ha hecho más llevadero el encierro"

A pesar de que se pensaría que las consolas de videojuegos son para niños, hay quienes invierten una buena cantidad en estos dispositivos.

La tendencia de jugar videojuegos en los adultos se debe al tiempo libre y a que es "hasta terapéutico" ahora que han pasado mucho tiempo en casa por el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus. Aunque la distracción y gasto no se limita a los videojuegos, también los juegos de mesa han cobrado relevancia.

"Gasté unos 10,000 por mi Nintendo switch, y el costo de los juegos es de 900 0 1,500 pesos. Me di un pequeño lujo que me ha hecho más llevado el encierro", cuenta Daniel, joven de 28 años.

"No tengo hijos, pero me gusta gastar en cosas que me sirven de esparcimiento, además desde niño me gustaba jugar Nintendo y ahora yo me puedo hacer ese regalo", comenta.

Daniel, es ejecutivo de ventas en una trasnacional, y sus ingresos mensuales rondan los 16,000 pesos, platica: "Tengo un amigo que en lo que le gusta gastar en Funkos, los más baratos le salen en 700 pesos, aunque a eso si no le encuentro mucho chiste porque no hacen nada los monitos".

KIDULTS, NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR JUGUETES

Es un tipo de consumidor adulto que es capaz de invertir desde 699 pesos hasta 20 mil pesos en juguetes de colección, videojuegos, cómics, consolas de videojuegos y gadgets electrónicos, artículos o servicios que inicialmente están dirigidos para adolescentes y niños.

Este mercado está conformado mayoritariamente por profesionales, que tiene un buen empleo y poder adquisitivo medio-alto, lo que les da la posibilidad en invertir en productos pensados para adolescentes.

Los artículos de colección se han posicionado como uno de los objetos más deseados por las generaciones.

CAMBIOS DE HÁBITOS

La pandemia por la covid-19 ha transformado los hábitos de consumo y de compra de las personas, pero sobre todo ha golpeado los bolsillos de industrias y consumidores, prueba de ello, solo 4 de cada 10 mexicanos comprará algo para este día del niño.

A pesar de que parece haber menos entusiasmo para este Día del Niño, quienes sí van a invertir en la celebración los harán en canales digitales.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online, cuatro de cada 10 personas que no participará dijo que no tiene a quien regalarle un juego y 34% dijo que no acostumbra hacer compras por esta fecha; solo el 13% dijo que lo considera un gasto innecesario.

Un reporte de Kantar, apuntó que el 27% de todas las ocasiones de consumo en los hogares de México son impulsadas por este sector particular, los niños.

A pesar de ello, la industria de los juguetes está a la expectativa de una pequeña recuperación de algunas categorías clave. Aún prevalece la incertidumbre sobre cuál será el comportamiento del consumidor en 2021.

El mes de abril es una de las temporadas del año importantes para la industria juguetera y el año pasado, cuando ya había iniciado la pandemia, destacaron las ventas valor de los Juegos de Mesa, las consolas de videojuegos y sus accesorios, de acuerdo con el servicio de monitoreo de la industria minorista de NPD México.

Las compras se vieron impactadas por los cierres de las tiendas, mientras que el comercio electrónico impulsó la venta de juguetes de mayor precio, como los coleccionables y los juguetes para adultos denominados "kidults".

Como resultado, el segmento de juguetes más caros se convirtió en el más importante del 2020 con el 26% del total de ventas de la industria juguetera en México, que han mantenido a los niños y a las familias entretenidas en casa durante el confinamiento.

Los subsegmentos que más crecieron en ventas valor:

- Muñecas

- Juguetes de exterior para la temporada de verano

-Sets de Construcción

-Juegos sin incluir cartas intercambiables

- Vehículos sin motor

CAZA OFERTAS

Se acerca el día del niño, y si aún no sabes qué regalar o regalarte, considera usar tu crédito para comprar tus obsequios, pues en épocas próximas a festividades, las tiendas suelen activar promociones especiales para los tarjetahabientes de los bancos con los que tienen alianzas.

En la mayoría de las tiendas mayoristas o especializadas en juguetes suelen haber promociones en las cuales puedes aprovechar y obtener algún descuento o facilidades de pago con alguna de tus tarjetas.