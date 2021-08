"Me da terror llegar a viejo sin un quinto"

No tener dinero para vivir, es uno de los peores miedos de los mexicanos cuando van a llegar a la vejez, por encima de los problemas de salud, así lo reveló una encuesta realizada por De Las Heras Demotecnia.

Según dicha encuesta, las principales preocupaciones se enlistan de la siguiente forma:

La encuesta fue realizada vía telefónica a mexicanos en el presente mes de agosto. Para este procedimiento se realizaron 50 entrevistas efectivas.

A pesar de que el factor económico es una de las principales preocupaciones, al cuestionarles de qué manera podrán sustentarse económicamente cuando sean mayores:

-56% no lo ha pensado

-22% después ahorrará

-22% con ayuda familiar

En su mayoría, la gente piensa que hoy en día ser adulto mayor es más difícil comparado con la generación de sus abuelos.

"Me da miedo envejecer sin un quinto"

Saúl apenas tiene 32 años, aunque en octubre próximo cumple 33. Trabaja en una empresa de distribución de pallets a nivel nacional. Vive en unión libre con su pareja y ambos están decididos a no tener hijos.

"Los tiempos ya no están para tener hijos. La situación es complicada y pensar en el futuro da miedo, me da miedo envejecer sin un quinto, pero también me da miedo que se presente una emergencia de salud conmigo o mi familia y no tenga la posibilidad de hacer frente", dijo.

El joven comentó que está consciente que la generación que le tocó vivir "es de las que tiene menos posibilidad y más complicado el panorama. Hoy en día difícilmente puedes aspirar a tener una casa como si lo hicieron tus padres o tus abuelos. ¿Cuándo nos hagamos viejos, qué va a pasar?".

Entre sus prioridades a corto plazo es buscar hacerse de "un terrero pequeño, mi idea es fincar algo, ya sea para mi o para hacerme de una renta, desde ahorita hay que pensar como vas a sortear tu futuro, porque así como están las cosas debemos pensar que vamos para viejos, y sin dinero no quiero ni pensarlo".

cj