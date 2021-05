"Me corrieron en la pandemia y encontré empleo en la informalidad"

Antes de la pandemia por la covid-19, Cristopher se trabajaba en un despacho contable, pero la crisis provocó que él formará parte de las estadísticas, quedó sin empleo. "Con una familia no te puedes dar el lujo de estar mucho tiempo sin ingresos, y para colmo me fregué la rodilla. Al salir del despacho perdí las prestaciones que tenía y sin seguro social, fue un peregrinaje porque en una clínica particular la operación era incosteable".

Él cuenta que después de "ir y venir logramos que a través de un familiar de mi esposa me pudieran asegurar y solo así pude entrar al IMSS para la operación. Pero ha sido un calvario, estuve en recuperación y desempleado varios meses, y como no ha habido algo pues ahora estoy en el negocio de mi hermano que vende ropa deportiva en Tepito".

Por una parte me siento "aliviado" porque "como sea ya empecé a generar dinero, otra vez, pero ahora sin prestaciones y mis ingresos son mucho más bajos, pero era eso o seguir en casa. Los ahorros poco a poco fueron desapareciendo y los gastos y deudas inflándose, entonces uno no se puede dar el lujo de andar despreciando oportunidades cuando hay hijos que alimentar y gastos que cubrir. "De por sí la situación es complicada y luego llegó la pandemia, aquí cada vez es más difícil pasar de perico a perro".

Cristopher, de 39 años, considera que los empleos en México con mal remunerados, hay pocas ofertas y la crisis sanitaria empeoró las cosas, y "aunque uno tenga ganas de salir adelante, es muy complicado. Por ahora, pienso seguir en el local pero no pienso quitar el dedo del renglón para volver a colocarme en un despacho o una empresa porque el escenario de este lado (en la informalidad) sí está difícil, in prestaciones, y sin un mejor sueldo, difícilmente sales adelante".

Los mexicanos que salieron del mercado laboral en abril del año pasado a causa de la crisis generada por la pandemia de la covid-19 ya están de regreso; sin embargo, en su mayoría parte están ocupados de manera informal: sin prestaciones y bajos salarios.

La Población Económicamente Activa (PEA) en México, que está ocupada o busca estarlo, ascendió a 57.5 millones de personas en abril de 2021, lo que significó un incremento de 12.7 millones respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con cifras del Inegi.

Consulta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición), con cifras #oportunas de abril 2021, construidas a partir de la nueva estimación de población del #INEGI generada a partir del Marco de Muestreo de Viviendas y el #Censo2020mx

Por sexo, la tasa de participación de los hombres fue de 76.1% y la de las mujeres de 43.6%; con relación a un año antes, la de los hombres aumentó 15 puntos porcentuales y la de las mujeres 8.9 puntos porcentuales. En cuanto a la Población No Económicamente Activa (PNEA), que se dedica al hogar, estudia, está jubilada o pensionada, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades, ésta se ubicó en 39.9 millones de personas (40.9% de la población de 15 años y más), 10.3 millones menos que en abril de 2020.

Por su parte, el complemento, la Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 39.9 millones de personas, cifra inferior en 10.3 millones a la de abril del año previo.

Este regreso al mercado laboral significó un incremento de la población desocupada, es decir que se encuentra sin trabajar pero que está buscando un empleo, sumando 2.7 millones de desempleados en abril, 496 mil más que los reportados un mes antes, con lo que la tasa de desempleo pasó de 3.9% de la PEA en marzo a 4.7% en abril.

Por su parte, la población ocupada alcanzó 54.8 millones de personas (95.3% de la PEA) durante abril de 2021, cifra que significó un crecimiento anual de 12.1 millones. De este total, 10 millones (83%) se encuentran ocupados en el sector informal y los 2.1 millones restantes (17%) en la economía formal.

De esta forma, la población ocupada en la informalidad laboral se ubicó en 30.5 millones de personas en el mes en cuestión, con lo que la Tasa de Informalidad Laboral fue de 55.6% de la población ocupada, proporción superior en 7.7 puntos porcentuales a la de abril del año pasado.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente manera: en los servicios se concentraron 23.7 millones de personas (43.2% del total), en el comercio 10.5 millones (19.2%), en la industria manufacturera 9 millones (16.4%), en las actividades agropecuarias 6.6 millones (12%), en la construcción 4.5 millones (8.2%), en "otras actividades económicas" (que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas) 295 mil personas (0.5%) y 317 mil (0.6%) no especificó su actividad. En comparación con igual mes del año pasado, la población ocupada con mayor incremento fue en las actividades terciarias, con 7 millones de personas.

¿CUÁLES SON LAS PRESTACIONES DE LEY?

- Vacaciones: Después de un año laborando en una empresa, cada empleado tiene derecho a un mínimo de 6 días de vacaciones con goce de sueldo

- Prima vacacional: Es una cantidad de dinero que se da al colaborador para que éste pueda disfrutar de sus vacaciones

- Seguro social: Si trabajas, te deben dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta prestación te brindará servicio médico gratuito, así como justificantes médicos en caso de enfermedad. También otorga la conocida licencia de maternidad y el servicio de guarderías.

- Aguinaldo: Anteriormente, el aguinaldo era presentado como una gratificación que el empleador daba a sus colaboradores de manera voluntaria. Sin embargo, a partir de 1970 se estableció en la Ley Federal del Trabajo como una prestación obligatoria. El aguinaldo se debe otorgar a más tardar el día 20 de diciembre de cada año.

- Seguro de gastos médicos mayores: Esta prestación no sustituye a la del Seguro Social, que es obligatorio, sino que es adicional al del IMSS. Con un seguro de gastos médicos mayores, los empleados pueden ser atendidos en hospitales o clínicas privadas.

- Vales de despensa: En esta prestación se otorgan a los empleados vales por una cantidad determinada de dinero. Estos pueden ser canjeados por productos y/o despensa en supermercados con los cuales se maneje el convenio.

- Fondos de ahorro: Con esta prestación, la empresa retendrá un porcentaje del salario mensual del trabajador. Esta retención de salario debe tener como objetivo ayudar al empleado a ahorrar ese monto. Además, las compañías suelen hacer aportaciones para que la cantidad entregada el final del año sea mayor.