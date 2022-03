"Me conecté a WiFi público para pagar la tarjeta, pero la clonaron y debo $6mil"

Envuelto en la presión del día a día, Jerónimo olvidó que el 22 de cada mes es su fecha límite de pago de la tarjeta de crédito. No hacerlo implica el pago de intereses que no está dispuesto a pagar y justo esa idea fue la que lo orilló a tomar una "mala decisión".

"De regreso a la casa, ya estando fuera de la oficina recordé que no había hecho el pago, tuve dos opciones- regresar rápido y conectarme a mi banca en línea desde la oficina o esperarme a llegar a mi destino, pero la ansiedad por no alcanzar a hacer el pago me orillo a una tercera opción, conectarme a una red pública que encontré abierta-qué podía salir mal-.

Jerónimo comentó que desde que se conectó a tu banco "pensé que la red o mi app estaban muy lentas. En un primer intento, la aplicación me informó que no había podido conectarme, por lo que hice un segundo intento, pero claramente no pensé en los riegos".

Tras los intentos, finalmente pudo realizar el pago de la tarjeta y acto seguido se desconectó y continuó su camino. "Habré estado conectado 10 minutos o menos, quizá, pero fue el tiempo suficiente para que pasaran cosas".

El afectado dijo que hace tiempo no usa la tarjeta de crédito, "me he dedicado a pagar compras que hice anteriormente". Por ello, le cayó como "balde de agua fría cuando a los pocos días al entrar nuevamente a su banca en línea observó un cargo por $6 mil pesos por concretó de una compra en Volaris".

"Tuvo que ser cuando me conecté al banco desde la calle. Un amigo que le sabe a lo de ciberseguridad me dijo que fue un error que me costó caro hacer operaciones bancarias en la calle pues siempre hay 'alguien' al acecho para robar información personal o en este caso robar o clonar las tarjetas". "Metí la aclaración a mi banco y me dijeron que me darían respuesta en un plazo máximo de 30 días", dijo.

Los cibercriminales pueden clonar tarjetas de crédito en redes wifi públicas

No todas las redes WiFi gratuitas son creadas con el afán de dañar la privacidad de los usuarios. Sin embargo, existen personas malintencionadas y con el conocimiento suficiente para aprovechar una de las vulnerabilidades de este tipo de conexiones.

Riesgos y amenazas en las redes inalámbricas públicas

La razón por la que tus datos pueden ser vulnerados en una red de acceso libre es que este tipo de conexiones no cifran la información. Y, por esta causa, si tienes una conexión WiFi en casa, debes emplear seguridad WPA o WPA2.

¿Qué datos pueden robarte?

Además de datos bancarios, información personal y contraseñas, un pirata informático o hacker también puede controlar tu dispositivo vía remota.

Lo que no debes hacer

-Evitar intercambiar datos sensibles bajo el uso de redes gratuitas.

-Desactivar la sincronización de datos y aplicaciones, para que el dispositivo no intercambie información automáticamente con la red.

-Navegar solamente en páginas seguras y conocidas.

-Usar herramientas de seguridad como antivirus, cortafuegos y servicios VPN.

