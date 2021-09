"Me cobraban $1,100 la reimpresión de la licencia de conducir permanente"

Crece fraude de gestores apócrifos en redes sociales sobre todo para trámites vehiculares y de licencias de manejoCrece fraude de gestores apócrifos en redes sociales sobre todo para trámites vehiculares y de licencias de manejo.

A través de Facebook es donde se colocan anuncios de venta de vehículos por particulares, se ofrecen también servicios de emplacamiento con láminas no solo de otros estados.

"Tengo un conocido que me dijo que sabía de una persona que podía imprimir mi licencia permanente en $1,100. Esta persona se supone que está en la plaza de Santo Domingo", dice Iván.

Él cuenta que solo debía pagarle lo acordado, decirle el nombre copleto y darle una foto. "Cuando le dije que cómo saldría la permanente si las dejaron de imprimir desde hace más de 10 años, pero él me aseguró que no había problema".

"La verdad si lo pensé, pero también me generó duda, si me detiene tránsito igual hay un código que seguramente este tipo de 'documentos' no tienen y entonces me podría salir peor la situación, pero la vedad es que uno recurre a este tipo de situaciones porque en ocasiones es engorroso querer hacer bien las cosas. Al final decidí que no era muy buena opción, pero esta persona me dijo que también podía conseguirme facturas o placas y esos contactos nunca sabes cuándo te van a ser de utilidad", reconoce Iván.



Advierten fraudes

La Secretaría de Movilidad (Semovi) alertó por la emisión de licencias de conducir falsas; en mayo y junio la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a tres personas quienes tenían en su poder licencias apócrifas, mientras que la policía cibernética investiga 18 perfiles de Facebook que ofrecen el documento de manera irregular.

"Se hace un llamado a la ciudadanía para evitar caer en fraudes por venta de licencias apócrifas expedidas fuera de la dependencia"

Semovi recordó que la licencia de conducir permanente se dejó de expedir en 2008 y actualmente sólo se realizan reposiciones y las actuales licencias de conducir sólo tienen vigencia de tres años.

Para evitar ser víctimas de gestores, la dependencia recordó que el trámite para la Licencia Tipo A y su reposición se pueden iniciar en línea.













