¿Más impuestos a bebidas alcohólicas? Esto es lo que sabemos

Una mayor recaudación de impuestos, combate a la evasión fiscal, apoyo al campo mexicano, desalentar el consumo explosivo del alcohol, y generar un piso parejo en el pago de impuestos entre todas las categorías de bebidas alcohólicas, son algunos de los beneficios que tendría la modernización del IEPS.

Te puede interesar Esto costará la cerveza y otras bebidas alcohólicas si se aprueba nuevo impuesto

Para dar claridad a las ventajas que tiene transitar de un esquema Ad Valorem, que grava las bebidas alcohólicas por costo del producto, a uno Ad Quantum, que lo hace por los grados de alcohol por litro de cada bebida, el colectivo Moderniza IEPS recopiló y refutó los principales argumentos de los que se oponen a este ajuste.

¿De qué va la iniciativa?

El pasado 9 de septiembre, en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República fue publicada la iniciativa del senador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, en la que propone reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para imponer una cuota fija de 1.40 pesos a cada grado por litro a bebidas alcohólicas y cervezas con el propósito de inhibir su consumo.

De esta manera, la iniciativa del senador morenista fue turnada ya a la Cámara de Diputados para su análisis.

Según los detalles de la iniciativa, esta reforma busca modernizar la configuración tributaria sobre bebidas alcohólicas, bajo un enfoque de salud pública, desarrollo económico sustentable, fomento a la competitividad de las industrias nacionales de bebidas alcohólicas y eficiencia recaudatoria.

De acuerdo al senador, actualmente, el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se calcula con base en el precio final de las bebidas alcohólicas y no por el grado de alcohol que contiene cada botella, no cumple con su finalidad dual: salud y recaudación del Estado en proporción al tamaño del mercado; pues el consumo sigue aumentando, pero la recaudación no es proporcional.

Novelo Osuna argumenta además que en el contexto de la pandemia de la covid-19, las estrategias fiscales para la inhibición del consumo inadecuado de bebidas alcohólicas cobran vital relevancia en nuestro país, pues por ejemplo, " enfermedades como la obesidad y la diabetes, así como la hipertensión, cáncer, cirrosis, enfermedades cardiovasculares y hepáticas, todas ellas, enfermedades directamente relacionadas con el consumo inadecuado de bebidas con graduación alcohólica, se configuraron como factores de riesgo".

¿Qué cambios propone Morena?

El senador Novelo Osuna ha propuesto así reformular el IEPS a bebidas con graduación alcohólica para transitar del esquema actual basado en el costo del producto (Ad Valorem) a uno que se base en una cuota fija sobre el contenido alcohólico de las bebidas (también conocido como ad-quantum) que se calcule y entere en la primera enajenación, o en su caso, en la importación definitiva.

De esta manera la Ley del IEPS establecerá los siguientes cambios:

-Las bebidas con contenido alcohólico y cerveza tendrán una cuota aplicable de 1.40 pesos por cada grado de alcohol por litro.

-Esta cuota se actualizará anualmente y entrará en vigor a partir del 1 de enero de cada año

De tal manera que, por ejemplo, las bebidas con graduación alcohólica emblemáticas de México, como el mezcal, cuya presentación es en general en botellas de 750 mililitros con 40 grados por litro de alcohol, con el ajuste estarían pagando un IEPS de 42 pesos, "haciéndolo más competitivo", según especifica la iniciativa, ya que en la actualidad el precio promedio de una botella de mezcal ronda entre 250 y 500 pesos, lo que causa un impuesto de 80 a 150 pesos.

"Quienes verán una disminución en el precio serán aquellos que ocupan menos de 5% del mercado y aquellas bebidas de precio más elevado, es decir bebidas superiores a 1,000 pesos que sólo ocupan 0.4% del mercado", indica la propuesta.

El ajuste al IEPS quiere decir que cada grado porcentual de alcohol contenido en una botella o en una lata costará un peso con cuarenta centavos y, el resultado de ello se multiplicará por el volumen de producto en dicha lata o botella.

Mitos y Realidades

Mito

-El cambio de Ad Valorem a Ad Quantum es regresivo en la recaudación fiscal y afecta a los más pobres.

-Es falso que sea una modernización del IEPS, se trata de un incremento de impuestos

-Provocará un impacto económico negativo a la categoría cerveza

Realidad

-El actual esquema provoca que sean los jóvenes, niños y personas de escasos recursos quienes puedan acceder a alcohol muy barato (hasta 30 pesos por litro o menos) con altos grados de alcohol y dudosa calidad. Esto genera consumo explosivo y adicciones

-La cerveza industrial por ejemplo podría tener un aumento de entre $0.20 y $0.40 centavos por lata de 355ml. En cambio, otros productos como la cerveza artesanal, elaborada por productores mexicanos, bajaría de precio en un promedio de $3.90 pesos

-Quienes se oponen a esta modernización nunca han podido fundamentar cuál es dicho impacto, son argumentos que se basan en especulaciones que van en contra de los modelos econométricos realizados, que hablan de una recaudación mayor porque se eliminaría el huachicoleo fiscal.

cj