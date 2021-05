Más costosos, pero más funcionales; así gastan los mexicanos en smartphones

A un año del inicio del confinamiento en México, por la pandemia de la covid-19, los dispositivos móviles han confirmado su papel como el nodo central de nuestra conectividad. Nos han permitido informarnos, telestudiar, teletrabajar, adquirir bienes y servicios en la red e incluso entretenernos.

Al segundo trimestre de 2018 , 1 de cada 2 equipos en México, eran de gama baja, es decir, el precio de adquisición del dispositivo no superaba los $3,000 pesos. En tanto que 44% eran dispositivos de gama media y solamente el 5% restante de aquella alta, de acuerdo con datos de la empresa de consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

No obstante, el creciente acceso a la conectividad, la diversificación en el catálogo de equipos, la mayor demanda y ponderación por la adquisición de dispositivos con mayores capacidades y funcionalidades, así como el desarrollo de habilidades para explotar éstas; detonó la adopción de smartphones de gama media.

A decir de The CIU, ahora 61 de cada 100 equipos en el país son gama media, ubicados por encima de los 6,000 pesos, y 10 de cada 100 son gama alta, por encima de los 10,000 pesos.

Al cierre de 2020, se contabilizó un total de 115.8 millones de dispositivos móviles inteligentes o smartphones en México, que representa una adopción de 91.6% sobre el total de las 126 millones de líneas que se encuentran operando en México.

Los smartphones han democratizado el acceso a internet y han permitido al usuario, acceder al cúmulo de beneficios y herramientas disponibles; la masificación de los equipos inteligentes es atribuible al creciente abanico de modelos por fabricantes que conforman su oferta.

En México, es posible adquirir un dispositivo inteligente desde $599 pesos, lo que evidencia una competencia en precios para todos los segmentos de la demanda. Bajo estas condiciones, se ha intensificado el impulso competitivo entre fabricantes, tal que empodera al usuario a adquirir un dispositivo de la marca que se ajuste en mejor medida a las capacidades y necesidades a satisfacer.

México se caracteriza por ser un país predominantemente de prepago, esto derivado del bajo poder adquisitivo de los usuarios; 82% de los usuarios cuentan con una línea bajo esta modalidad y destinan un gasto promedio mensual de $87 pesos. En contraste, el 18% restante, tienen un contrato o línea de pospago y realizan un gasto promedio de $326 pesos mensuales.

Bajo estas condiciones , en el mercado de Smartphones se identificaba una tenencia elevada de equipos de gama baja, hasta hace 3 años que emprendió su trayectoria descendente para registrar una adopción creciente y significativa de aquellos de gama media.

