Mantiene dos trabajos a escondidas y gana 3 millones de pesos

La pandemia trajo consigo varios cambios en cuánto a la modalidad de trabajo. Uno de ellos y el más relevante fue poder realizar tu trabajo de manera remota. Esto abrió las puertas a un sinfín de posibilidades y para algunos el estar fuera de la vista de sus jefes o gerentes, les ha permitido llevar dos empleos de tiempo completo simultáneamente.

Esto implica una mayor carga de trabajo y tener que mantener un empleo en secreto, pero los beneficios económicos son muy grandes. Tener dos empleos significa tener una mayor red de seguridad, especialmente ahora que existe una gran incertidumbre económica.

En una entrevista con Business Insider, un gerente de 26 años que decidió mantener su identidad anónima, explica que necesita dos trabajos remotos para alcanzar sus objetivos financieros. "En esta economía, no puedes arreglártelas con un solo ingreso" comentó el gerente. Para él, tener un sólo trabajo no era suficiente para llegar a sus metas financieras. Gracias a la modalidad en línea, logró encontrarse en un situación que le permitió mantener dos trabajos y lograr tener los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades y metas. Estos ingresos son destinados a pagar la matrícula universitaria de su esposa, ahorrar para jubilarse a los 60 años y mantenerse al día con sus facturas, gastos que con un sólo empleo no podía costear al tener una sola ocupación.

Los dos trabajos a los que se dedica este joven son gerente de cuentas de tiempo completo en una empresa de software y vendedor de muebles para un minorista. En total labura alrededor de 40 horas pero recibe la compensación por 60 horas de trabajo. Esto significa un aumento salarial de 40,000 dólares (778,736 pesos) este año y posicionarse en camino de ganar más de 160,000 dólares anuales.

Mantener dos empleos no significa necesariamente trabajar días más largos, sino encontrar un balance y empleos que te permitan ajustarse a los horarios del otro así como complementarse. De esta manera, muchos trabajadores buscan posicionarse en un nivel de estabilidad financiera y hacer mejor uso de su tiempo.