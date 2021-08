Los útiles escolares reprobados por Profeco

Tijeras, reglas, cuadernos, bolígrafos, pegamentos líquidos, barras adhesivas,, lápices, plastilinas, y gomas blancas reprobaron el Estudio de Calidad sobre los Útiles Escolares, elaborado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De 12 bolígrafos de tinta azul oleosa punto mediano, la marca Pelikan fue calificada con S de suficiente. Solo dos de las marcas Bic y uno de Kores fueron calificados como "excelentes", mientras que cuatro de Bolex y uno de Office Max tuvieron "muy bien" en la evaluación.









Tijeras escolares

Las tijeras marcas Barrilito B60, Dietrix 7230, Dietrix 7231, Dietrix 7233 y MAE MT-5R no pasaron la prueba de partes punzocortantes o rebabas, o bien tenían oxidación. Las de Kores y Petigon Manufacturas no tenían la fecha de fabricación. Pese a ello, la Profeco las consideró seguras en el ángulo de filo, que no es mayor de 10 grados para evitar lesiones.





Pegamentos líquidos

De 10 pegamentos líquidos, la marca Elmer's de 118 ml (Estados Unidos) proporciona un poco menos del contenido declarado, aunque tiene una excelente adherencia en papel y madera.













Reglas de 30cm

La regla transparente de 30 cm modelo Officemax SKU 63328 (China) no presenta la identificación de las unidades de medida (centímetros y pulgadas) conforme a lo que indica la norma NOM-008-SCFI-2002.

El modelo BACO Regla transparente (México) presentó raspaduras que demeritan su acabado y la Dietrix Regla 30 cm clave 3382 (México) se fracturó y presentó astillas ante la flexión a temperatura ambiente.

Cuadernos





De los 22 cuadernos de tamaño profesional de 90, 100 y 105 hojas, cosidos y con espiral metálico o plástico, se calificó como "suficiente" la calidad en la marca Scribe Profesional Liso 9650, tomando en cuenta que tuvo resistencia en las hojas y en la pasta, y en el de marca Norma se encontró baja resistencia al borrado, según el reporte publicado por la Revista del Consumidor de agosto.

Los cuadernos de las marcas Scribe Excellence 9453, Talleres Estrella, Profesional Cosido y Mua y Manufacturas 8-A, fueron catalogados como "excelentes".

En cuadernos tamaño profesional, con pastas plastificadas y no plastificadas (espiral metálico o plástico y cosido), al verificar que sus acabados no presentaran defectos como manchas o ausencias de color en sus hojas un modelo presentó manchas: el RAF Páginas numeradas 100 hojas (México).





Barras adhesivas tipo lápiz

Las que contienen "menos de lo útil" son de las marcas Omega de 8 gramos, pues sólo es utilizable el 79%; las de Bull se catalogaron como "deficientes" por la cantidad de fallas, y la calidad de la de Office Depot fue "suficiente".

Sin embargo, ninguna de las tres aprobó la prueba de contracción de la barra, lo que se debe a que llevaban mucho tiempo en el estante o que su contenedor no cerraba herméticamente, lo que reseca el pegamento adhesivo y provoca que su adherencia disminuya considerablemente.

Sólo la barra adhesiva con glicerina de Kores fue calificada como "excelente, y las gomas de las marcas Dietrix, Dixon, Kores, Office Max y Office Depot obtuvieron "excelente" y "buena"

Recomendaciones de Profeco

-Reutilizar los útiles que sigan en buen estado, a efecto de reducir gastos

-Evaluar los productos que ofrecen una calidad similar

-Fijarse en lo que sí afecta su calidad y desempeño. Los productos que ofrecen la imagen del personaje o héroe de moda seguramente son más caros.

-Adquirir productos en tiendas establecidas y guardar el recibo de compra para hacer efectiva la garantía

cj