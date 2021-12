Los tramites de Infonavit son gratuitos, pero así te quieren engañar

A pesar que hoy en día es posible realizar todo tipo de trámites que necesita hacer una persona con una Subcuenta de Vivienda a través del portal Mi Cuenta Infonavit, hay quienes recurren a gestores, los cuales pueden hacerles fraudes o robarles su patrimonio.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) advirtió de los fraudes en los que los delincuentes pueden robar el patrimonio.

Explicó que son personas que ofrecen realizar la solicitud del crédito, dar el ahorro en efectivo, recuperar los recursos si se trata de un jubilado o intentan convencer a las personas de que sólo con ellos pueden ejercer su crédito.

¿Qué ofrecen?

Sus honorarios rondan los seis mil 500 pesos en promedio por "resolver" trámites gratuitos que cada quien puede realizar desde su computadora o celular.

Muchas personas, en particular adultos mayores, acuden con esos gestores porque no saben cómo usar internet, crear una cuenta o simplemente no confían en los trámites en línea.

De acuerdo con el Infonavit se ha detectado que algunas empresas de falsos gestores prometen devolver en efectivo el ahorro de la Subcuenta de Vivienda a cambio de un pago. Sin embargo, actualmente las personas sólo pueden acceder a este dinero cuando se pensionan o antes si ejercen un crédito para compra o remodelación de vivienda a través de algunos de los esquemas de financiamiento del Instituto.

Los famosos coyotes también ofrecen a las personas menores a 60 años de edad obtener los recursos a través de un crédito con el organismo, a cambio de una comisión de entre 10 y 30 por ciento sobre el monto del financiamiento que se logre.

Pero el riesgo es que se adquiera una deuda sin saberlo, lo que impedirá solicitar un crédito Infonavit en un futuro. A quienes ya tienen edad de retiro, los engañan explicándoles que es necesario iniciar un juicio contra el Instituto para obtener la devolución de sus ahorros, cobrándoles los honorarios por este servicio.

Sin embargo, este trámite puede hacerse de manera gratuita y rápida sin necesidad de intermediarios en el portal Mi Cuenta Infonavit.

Otra forma en que operan estos falsos gestores es engañar a las personas diciéndoles que su ahorro puede perderse si no se utiliza o que pueden recibir el pago de un seguro de desempleo.

Con estos argumentos obtienen información confidencial, usurpan la identidad de sus clientes y tramitan un crédito, dejando a las personas con una deuda ante el Instituto de la que deberán hacerse responsables.

Evita fraudes

-Para no ser víctima de estos defraudadores, las personas deben saber que los recursos en la Subcuenta de Vivienda nunca se pierden

-El Infonavit no contacta a las personas para solicitar datos personales u ofrecer trámites, los cuales son gratuitos

-Si se tienen dudas, lo más recomendable es registrarse en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infornavit.org.mx) para revisar constantemente los movimientos de la cuenta.

-También debe tomarse en cuenta que lo mejor es nunca brindar información confidencial a terceros. En caso de ser víctima de un defraudador, se debe denunciar a la empresa o personas que ofrecen estos servicios.

cj