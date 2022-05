Los tips para evitar ser objeto de un fraude financiero

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó una alerta sobre la suplantación de 20 sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas (Sofomes E.N.R.).

Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) fueron las que informaron a la Condusef sobre la suplantación de su razón social por personas físicas o "empresas" que buscan afectar económicamente a quienes solicitan un crédito.

Al respecto la Condusef precisó que, entre enero y febrero de este año, 23 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman 20 SOFOM, E.N.R., conforme a la relación anexa.

MODUS OPERANDI

1.- Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.

2.- Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.

3.- Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.

4.- Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10 por ciento del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta 200 mil pesos.

5.- Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.

¿CÓMO EVITAR SER VÍCTIMA DE ESTE TIPO DE FRAUDE?

La Condusef recomienda:

1.- Evitar contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto.

2.- Asegurarte que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos:

3.- No proporcionar dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.

4.- No entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.

5.- No dar información ni realizar operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.

6.- No firmar ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.

7.- Si utilizas Internet como medio de contacto, asegurarte de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.

¿CUÁLES SON LAS EMPRESAS SUPLANTADORAS?

De acuerdo con la Condusef, algunas de estas empresas o personas al suplantar a la institución a veces utilizan el mismo nombre, pero no tiene disponibles todos los datos o en su caso hay ligeros cambios en el nombre que no son perceptibles a primera vista, y los teléfonos que tienes disponibles a veces no funcionan o son falsos.

Las personas o empresas que suplantaron a las Sofomes llevan los nombres de:



- CAP FIN

- Smart Lending

- Apoyando tu progreso

- Grupo financiero Codes

- CREDIPLEX

- FIFNACO

- HERBODEM

- Estructuración, Dirección e Integración

- Economízate

- Impulso Financiero para tu Familia

- Balanza

- Crédito Plan Real

- TRST

- Evoluciona Financiera

- Consorcio Financiero México

- Grupo Safer

- CREDIITAVANCE

- PJ Financial CO

- ELITE CARSO

- Respaldo Financiero