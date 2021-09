Los riesgos económicos de traer con poca gasolina tu coche

Algunas personas acostumbran a manejar constantemente con poca gasolina en el tanque, hasta el punto en el que solamente cargan gasolina cuando la autonomía del auto marca muy cercana de cero y ya han usado la reserva del tanque por varios kilómetros.





Esta práctica no solamente es insegura para quienes compran autos en México, sino que puede dañar el auto y traer consigo costosas reparaciones. Sobra decir que si es algo que te sucede con poca frecuencia, la posibilidad de que haya daños es mucho menor, porque a todos nos puede tocar una semana complicad en la que simplemente no nos dio tiempo de cargar gasolina.





Pero de eso a que se vuelva una cosa de todos los días, hay una distancia considerable.

Bomba de gasolina

La bomba de gasolina envía combustible al motor, y cuando usas los restos del combustible, esta puede succionar algunas impurezas que se quedan al fondo del tanque. Para eso está el filtro, que las elimina para evitar que lleguen a la bomba.





A largo plazo, si constantemente estás dejando al coche con poca gasolina, el filtro podría obstruirse y tendrías que cambiarlo. Mientras tanto, la gasolina no podrá pasar en los mismos volúmenes en los que lo hace regularmente y se podría reducir la potencia del motor.

Además, la bomba necesita de la gasolina para trabajar adecuadamente y no no hay mucha de esta en el tanque, puede succionar aire, con lo que se sobrecalienta y puede dañarse.

Daño al motor

Si la bomba no envía gasolina al motor, es posible que no todos los cilindros estén recibiendo el combustible suficiente para hacer la combustión, el motor podría cascabelear y dañar los componentes internos como pistones o válvulas.

Si hay poca gasolina y la bomba no alcanza a succionar del tanque toda la necesaria para alimentar al motor, puede que un cilindro se quede sin carburante y, de no haber combustión en ese cilindro, se daña todo el motor.

Convertidor catalítico













Sí hay posibilidad de dañar al motor si se maneja con poca gasolina, aunque para que ese riesgo sea real, hay que hacerlo frecuentemente, cosa que no se recomienda. Si tu coche tiene poca gasolina, lo recomendable es que manejes poniendo poca carga en el motor y lo mantengas a bajas velocidades para no sobrecargar al convertidor catalítico mientras buscas donde recargar.





El tanque de gasolina está conformado por elementos como el deposito que se encarga de contener el combustible, las mangueras que se encarga de dirigir y conducir el liquida en salida y entrada, el depósito de carbón activado llamado canister el cual se encarga de controlar los gases y llevarlos al sistema de admisión de aire, las tuberías que llevan el combustible del tanque al sistema de inyección que está ubicado en el motor, la bomba de combustible que produce presión para llevar el líquido al riel de inyectores o carburador si es el caso de un clásico, y por último el filtro, el cual elimina las impurezas que están en el combustible.





La revisión de rutina para conservar tu tanque en buen estado consiste en revisar las tomas para que no queden expuestas al medio ambiente, checar por debajo del auto que el depósito no tenga golpes provocados por alguna piedra o una caída en algún bache. También es recomendable remplazar el filtro de gasolina y revisar las mangueras cada 40,000 kilómetros para verificar que no tengan ningún tipo de deformación, de acuerdo con el portal MotoryRacing.





El consejo más importante, según los expertos, es que evites a toda costa dejar el tanque de combustible totalmente vacío, pues la gasolina, a parte de darle combustión e impulso al auto, también actúa como un refrigerante para el motor de la bomba de combustible eléctrico, y si este funciona con poca gasolina o sin ella, en vez de succionar combustible succiona aire y producirá calor, el cual hace que la bomba de gasolina falle gravemente y se averíe.





























