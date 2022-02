"Los pinches reguladores no dejan usar bitcoin ": Salinas Pliego

El problema con la integración del bitcoin con la app de Banco Azteca es que "no nos dejan los pinches reguladores, los gobiernicolas no nos dejan. Es el Banco de México, Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a nadie les gusta el bitcoin y no tienen prohibido a los bancos facilitar las operaciones con bitcoin, no vamos a poderlo usar en la app de Banco Azteca hasta que cambien la regulación y no creo que pase".

Sin embargo, en Elektra siendo entidad comercial no está regulada por autoridades bancarias, no capta dinero, y no tiene problema de tener que proteger los depósitos de la gente, que es el argumento que usar los gobiernicolas, entonces puede vender bitcoin como si fuera cualquier mercancía".

Dijeron que no

Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron el año pasado que las criptomonedas no son monedas de curso legal en México ni se consideran como divisas bajo el marco legal vigente.

En un comunicado conjunto, las autoridades financieras reiteraron que existen riesgos inherentes a la utilización de activos digitales como medios de cambio, depósito de valor u otra forma de inversión.

"Los activos virtuales o cripto-activos son mecanismos de almacenamiento e intercambio de información electrónica. Estos no tienen valor intrínseco y sus características tecnológicas pueden tener usos futuros diversos que pueden determinar su valor. Por ello, suelen ser activos con un valor muy volátil y son considerados especulativos", dijeron

En el comunicado, señalaron que a partir de 2018, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera contempla que instituciones de crédito puedan realizar operaciones con algunos activos virtuales, previa autorización de Banxico.

Además, recordaron que con base en la normativa en vigor, las instituciones financieras "no están autorizadas a celebrar ni ofrecer al público operaciones con activos virtuales, tales como el Bitcoin, Ether, XRP, entre otros".

En los últimos días ha habido mucho interés en torno a las #criptomonedas.



En este comunicado @Hacienda_Mexico, @Banxico y @cnbvmx refrendamos la posición institucional sobre esto. pic.twitter.com/Zasd01lIxS — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 28, 2021

El comunicado se difundió luego de declaraciones del empresario Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de Twitter, en las que afirmó que Banco Azteca se preparaba para aceptar bitcoin.