Los pensionados también le reportan al SAT: "El gobierno no le pierde"

"Fui maestro toda la vida y soy de los afortunados que alcancé pensión porque hoy los jóvenes ni a eso pueden aspirar, el problema es que el gobierno no le pierde, la pensión no es un regalo es producto del trabajo de una vida, pero siempre hay que pasar la factura", dijo Raúl.

Aunque "trato de hacer efectivas todas mis deducciones personales para poder tener hacer una declaración con saldo a favor. Creo que es fundamental estar bien con el fisco para que no le tengamos que pagar más de lo que corresponde, por qué a dónde van a parar nuestros impuestos".

Raúl dijo ser "disciplinado fiscal", solicito las facturas que corresponden durante el año para evitar problemas con el SAT a la hora de la declaración anual.

El SAT y los pensionados

En abril las personas físicas deberán presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributario (SAT) como parte de sus obligaciones fiscales.

Por ello, algunos jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE deberán pagar impuestos al SAT y presentar su Declaración Anual que corresponde al ejercicio fiscal del 2021.

Lo anterior queda establecido en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que establece que el fisco cobrará ISR a los empleados jubilados que reciban una pensión económica, pues esta se considera como producto de los años que pasaron en el servicio laboral.

Sin embargo, esto no es algo nuevo. Pamela Castro, contadora y especialista en temas fiscales explicó a La Silla Rota: "De acuerdo con el Artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se pagarán impuestos por la obtención de ciertos ingresos como las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, siempre y cuando el monto diario no exceda 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente".

Así que si eres pensionado del IMSS no tendrás que pagar impuestos o no te generarán retención mensual siempre y cuando la suma total de los ingresos mensuales no exceda de quince salarios mínimo.

¿Qué pensionados jubilados deben presentar Declaración Anual al SAT?

Si bien no todos los jubilados que reciben una pensión del IMSS o del ISSSTE deben presentar su Declaración Anual, la medida sí aplica para los jubilados que reciban una pensión mayor a 15 veces el salario mínimo por monto diario, es decir, más de 400 mil pesos al año (un promedio de 33,330 pesos por mes).

Si es tu caso; que ganes más de 33,000 pesos por mes; o más de 400 mil al año, es tu obligación como contribuyente presentar tu correspondiente Declaración Anual ante el SAT, además de que también estás obligado a PAGAR impuestos al fisco por concepto de ISR.

En cambio, si tu pensión no es mayor a 400 mil pesos anuales, no deberás preocuparte por presentar tu Declaración Anual, según lo establece el Código Fiscal.









































































cj