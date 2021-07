Los “ofertones” de las empresas ¿realmente convienen a tu bolsillo?

En esta época en la que se intenta salir de la crisis generada por la pandemia de la covid-19, donde la inflación se hace sentir con fuerza, cada vez cuesta más establecer si un producto es caro o barato. Por eso, es fundamental investigar, comparar y establecer si las ofertas, descuentos o promociones realmente lo son.

"Las ofertas son reales, no es que las empresas pongan algo que no, lo que sucede en realidad es que en ocasiones son un gancho pues la gente va por el producto en promoción y termina comprando, además otras cosas", de acuerdo con Marisol Huerta, analista de Ve por Más.

Dijo a La Silla Rota que "puedes ir por un producto 3x2 como por ejemplo papel de baño y terminas comprando algo más que no tenías contemplado que sí puede ser más caro y entonces sales del presupuesto".

La analista explicó que "mucho de la estrategia de las empresa es generar tráfico y ventas por volumen", situación que no tuvo el éxito esperado en 2020, ni para las empresas ni para el consumidor debido a que, por la pandemia la gente no salía o hicieron compras de pánico.

Las "ofertas de verano" son "muy" esperadas por el consumidor. "La gente se prepara, va y compra". Las estrategias, generalmente, son 3x2 o "precios bajos siempre" sobre todo en productos de consumo masivo que por lo regular son abarrotes por lo que es más factible que los precios o descuentos sean reales.

En cuanto a la posibilidad de "inflar los precios", Marisol Huerta comentó que con está acción "va de por medio la credibilidad de las empresas, aunque es más susceptible en otras temporadas de ventas y en productos que no son de consumo masivo, porque la gente no va por 3 lavadoras, por ejemplo".

Sácale jugo a los descuentos sin exprimir tu presupuesto

¿Oferta es sinónimo de ahorro? No necesariamente, de acuerdo con la Brújula de Compra de la Profeco.

Porcentajes de descuento, devolución del IVA, dinero electrónico, ofertas agrupadas del tipo “compra esto y llévate este otro”, de bloque como el famoso “2 por el precio de 1” (o 3 x 2), entre muchas otras, ponen a los consumidores en un verdadero dilema: ¿Me lo llevo o no me lo llevo?

“OPORTUNIDADES ÚNICAS”

El concepto de oferta es muy sencillo. Se trata de la venta de un producto rebajado de precio, lo cual representaría pagar una menor cantidad de dinero por un mismo producto que en condiciones normales costaría más.

Sin embargo, a pesar de la sencillez de la definición y de estar habituados a verlas constantemente en el mercado, muchas veces nos quedamos con la duda de si estamos aprovechando una “oportunidad” o si en realidad sólo nos estamos generando gastos innecesarios.

PROMOCIONES PARA PAGAR MENOS (% DE DESCUENTO, 2X1, 3X2, ETC.)

¿De qué se trata?

Es una de las ofertas más sencillas. Son las de porcentajes de descuento que se le restan al precio final del artículo.

Ejemplo

Si el precio del bien es de $200.00 y el descuento que nos hacen es de 25%, sólo tienes que pagar $150.00, por lo que el artículo en cuestión, gracias al descuento, hará que pagues $50.00 menos que si lo hubieras adquirido fuera de oferta.

El famoso “Llévelo, llévelo al 2x1” (o 3x2), o promociones por el estilo, no son un descuento, ya que si bien al final pagarás cada producto a un menor costo, tendrás que comprar o tener más artículos de los que quizá quieras.

Estas promociones son útiles cuando ya tenías contemplado comprar la totalidad de productos que te van a dar o que consumes regularmente y que, además de almacenarlos, no se van a echar a perder.

"Si no es así, piensa que, en muchos casos, lejos de generar un ahorro vas a tener un gasto mayor por artículos que no necesitabas", dice.

PROMOCIONES DE TIEMPO (“COMPRE HOY Y PAGUE EN CIEN MESES SIN INTERESES”)

¿De qué se trata?

Para acceder a ellas es necesario que cuentes con una tarjeta de crédito, ya que vas a usar dinero que todavía no es tuyo.

Ejemplo:

Una televisión cuesta $12,000 y está a 12 meses sin intereses. Al revisar tu cuenta del banco, observas que no te alcanza para pagarla de contado, por lo que decides aprovechar la promoción. Esto hará que, mes con mes, pagues una doceava parte de la televisión.

Para calcularlo es muy sencillo, es sólo cuestión de dividir el precio total del producto entre el número de meses, en este caso será:

$12,000 / 12 meses = $1,000

En que fijarte

Antes de tomar la decisión de endeudarte por un largo periodo tienes que tomar en cuenta varias cosas:

-De cuanto será el pago mensual y si con tu nivel de ingresos y gastos puedes hacerles frente

Aunque muchas veces parece que es poco lo que pagaremos mes con mes, esos “paguitos” se van juntando y llegan a ser mucho dinero. Revisa cuánto debes y cuánto te falta para pagar las otras compras que hayas hecho de esta misma forma.

Es muy común que cuando hacemos la división y vemos cuánto estaríamos pagando mensualmente, lo veamos como algo accesible y olvidemos evaluar si estamos realizando la compra por necesidad o por impulso.

Cada mes que no pagues completo lo que corresponde, implicará que aumente el costo final total del artículo que compres, por lo que no conviene retrasarse en los pagos.

Ten cuidado

No es lo mismo meses sin intereses que pagos fijos a determinado número de meses o mensualidades. Si no dice la frase “sin intereses” y el Costo Anual Total (CAT) no es igual a cero, el establecimiento está cobrando una comisión por financiar tu compra.

Para saber cuánto estarías pagando de más por diferir tus pagos, es tan simple como multiplicar la mensualidad o pago semanal, por el número de pagos que tendrás que hacer, y a eso restarle el valor del bien si lo pagaras en una sola exhibición. Esa diferencia es lo que el establecimiento te está cobrando para que adquieras tu producto mediante financiamiento.

No te confundas

Saber usar los meses sin intereses puede hacer que compres algunas cosas antes de que logres juntar la cantidad total que cuesta el bien, pero hacerlo de forma irresponsable puede generarte problemas importantes en tus finanzas personales.

También puede ayudarte a generar ahorros, ya que si cuentas con el dinero total del bien y en vez de darlo todo con la compra lo tienes en una cuenta que te genera intereses, por más chica que sea la tasa de interés, tu dinero te estará dando rendimientos con el paso del tiempo.

Los meses sin intereses no son un descuento, son un financiamiento: saber financiarse de forma adecuada puede generarte beneficios, hacerlo de forma irresponsable o sin realizar adecuadamente los cálculos, afectará tus finanzas.

OTRO TIPO DE OFERTAS

Monederos electrónicos y otro tipo de abonos

A pesar de que, en términos generales, los programas de lealtad nos generan un beneficio, es importante tener en cuenta que su uso está condicionado a que la compra, acumulación de puntos o cualquier mecanismo de este tipo, debes de hacerlo la misma cadena o tienda.

Si tienes pensado realizar varias compras en la misma tienda y estos programas ayudan a que después de la primera compra el resto sea más barato, estás haciendo un buen uso de estos instrumentos. Por el contrario, si estos abonos hacen que compres cosas que no tenías programadas, o que tu gasto aumente para completar la diferencia con algún otro producto, al final del día estás gastando más y afectando a tus finanzas personales.

Rifas, sorteos y demás

Las tiendas tratan de generar incentivos a que consumas, otorgando acceso a rifas o sorteos en la compra de determinados montos o cantidad de productos. Nuevamente, si tus compras ya estaban programadas, comparaste precios, calidad y la mejor opción de compra te da este tipo de extra, tendrás la oportunidad de ganar lo que se esté sorteando.

Si por el contrario, sólo compras con el objeto de tener acceso a la rifa, evalúa si es el mejor sorteo o juego de azar en el que puedes participar por el monto gastado.

RECOMENDACIONES GENERALES

Según el tipo de productos suele haber temporalidades en las ofertas. Por ejemplo, en la ropa, los cambios de temporada conllevan rebajas de las temporadas anteriores. También, en ocasiones, los electrónicos tienen descuentos cuando llegan al mercado nuevos productos con mejoras tecnológicas.

Cada mercado tiene sus costumbres y formas de funcionar. Por lo que es recomendable que evalúes qué tan próximo te encuentras de estas temporalidades y qué tan necesario es el producto que desees adquirir.

La mejor forma de comprar con o sin promociones, siempre será comparando precios, calidades, haciendo un análisis de nuestros alcances financieros y evitar las compras por impulso.